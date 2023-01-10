Власти ХМАО назвали условия, при которых студенты в мороз останутся дома

В ХМАО отменить занятия в вузах и колледжах в сильные морозы могут учебные заведения

10 января 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Актированные дни для студентов в ХМАО законом не предусмотрены Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти ХМАО рассказали, при каких условиях студенты могут остаться дома в актированный день и не ездить на учебу в мороз. Директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин сообщил URA.RU, что в холода не проводятся практические занятия на свежем воздухе, а решение об отмене обычных лекций и семинаров или переводе студентов на дистант должно принять руководство учебного заведения. «Окружное законодательство регулирует только отмену занятий школьников, а вузы и колледжи — это уже получение профессии, здесь норм актировки нет, кроме ограничения практических занятий на улице в мороз. При этом, каждое учебное заведение может принять локальный нормативный акт, регулирующий отмену занятий из-за низкой температуры воздуха или проведение их в онлайн-формате», — прокомментировал Дренин. Такой нормативный акт принят в Нижневартовском государственном университете. В НВГУ корреспонденту URA.RU сообщили, что отмена занятий для студентов предусмотрена при температуре ниже -41 градуса, и действует локальный акт несколько лет. «Правда, сейчас все наши студенты на каникулах, поэтому актировка им не грозит», — добавили в пресс-службе университета. Сургутский государственный университет таких нормативных актов не предусмотрел, поэтому студенты должны посещать пары в любую погоду. «Преподаватели могут регулировать вопрос самостоятельно, предложив проведение занятий в дистанционном формате. Но сейчас у нас вовсю идет сессия, которую не прогуляешь», — уточнили в пресс-службе СурГУ. Ранее URA.RU писало о похолодании в ХМАО до −42 градусов. Пик морозов придется на 10—11 января, а затем, по прогнозам синоптиков, в округе потеплеет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО рассказали, при каких условиях студенты могут остаться дома в актированный день и не ездить на учебу в мороз. Директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин сообщил URA.RU, что в холода не проводятся практические занятия на свежем воздухе, а решение об отмене обычных лекций и семинаров или переводе студентов на дистант должно принять руководство учебного заведения. «Окружное законодательство регулирует только отмену занятий школьников, а вузы и колледжи — это уже получение профессии, здесь норм актировки нет, кроме ограничения практических занятий на улице в мороз. При этом, каждое учебное заведение может принять локальный нормативный акт, регулирующий отмену занятий из-за низкой температуры воздуха или проведение их в онлайн-формате», — прокомментировал Дренин. Такой нормативный акт принят в Нижневартовском государственном университете. В НВГУ корреспонденту URA.RU сообщили, что отмена занятий для студентов предусмотрена при температуре ниже -41 градуса, и действует локальный акт несколько лет. «Правда, сейчас все наши студенты на каникулах, поэтому актировка им не грозит», — добавили в пресс-службе университета. Сургутский государственный университет таких нормативных актов не предусмотрел, поэтому студенты должны посещать пары в любую погоду. «Преподаватели могут регулировать вопрос самостоятельно, предложив проведение занятий в дистанционном формате. Но сейчас у нас вовсю идет сессия, которую не прогуляешь», — уточнили в пресс-службе СурГУ. Ранее URA.RU писало о похолодании в ХМАО до −42 градусов. Пик морозов придется на 10—11 января, а затем, по прогнозам синоптиков, в округе потеплеет.