10 января 2023

В Екатеринбурге нашли труп без кисти

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
Тело обнаружили утром 11 января на Эльмаше Фото:

В Екатеринбурге на Эльмаше прохожие обнаружили труп. Вокруг него было много крови, как предполагают очевидцы, из-за того, что была отрезана кисть.

«Я увидела, что вокруг тела много крови, показалось, что была отрезана кисть», — цитирует Е1 одну из местных жительниц. На месте работают полиция и скорая помощь, тело погрузили в черный мешок.

URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на Эльмаше прохожие обнаружили труп. Вокруг него было много крови, как предполагают очевидцы, из-за того, что была отрезана кисть. «Я увидела, что вокруг тела много крови, показалось, что была отрезана кисть», — цитирует Е1 одну из местных жительниц. На месте работают полиция и скорая помощь, тело погрузили в черный мешок. URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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