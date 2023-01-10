В Екатеринбурге нашли труп без кисти

Тело обнаружили утром 11 января на Эльмаше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге на Эльмаше прохожие обнаружили труп. Вокруг него было много крови, как предполагают очевидцы, из-за того, что была отрезана кисть.

«Я увидела, что вокруг тела много крови, показалось, что была отрезана кисть», — цитирует Е1 одну из местных жительниц. На месте работают полиция и скорая помощь, тело погрузили в черный мешок.

URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.