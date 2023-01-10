Два челябинца погибли при пожаре в частном доме

Пожар ликвидировали за полчаса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое мужчин сгорели при пожаре в частном доме в Аше (Челябинская область) в ночь на 11 января. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание удалось ликвидировать за полчаса.

«При проливке и разборке пожара обнаружен погибший мужчина, через 10 минут найден второй мужчина. Их личности устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что в ликвидации пожара было задействовано 23 человека и семь единиц техники. В том числе от МЧС 11 человек и три единицы техники.