10 января 2023

Два челябинца погибли при пожаре в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бурова-Петрова. Курган, погорельцы, последствия пожара, сгоревшие дома
Пожар ликвидировали за полчаса Фото:

Двое мужчин сгорели при пожаре в частном доме в Аше (Челябинская область) в ночь на 11 января. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание удалось ликвидировать за полчаса.

«При проливке и разборке пожара обнаружен погибший мужчина, через 10 минут найден второй мужчина. Их личности устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что в ликвидации пожара было задействовано 23 человека и семь единиц техники. В том числе от МЧС 11 человек и три единицы техники.

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Двое мужчин сгорели при пожаре в частном доме в Аше (Челябинская область) в ночь на 11 января. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание удалось ликвидировать за полчаса. «При проливке и разборке пожара обнаружен погибший мужчина, через 10 минут найден второй мужчина. Их личности устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что в ликвидации пожара было задействовано 23 человека и семь единиц техники. В том числе от МЧС 11 человек и три единицы техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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