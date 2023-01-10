В ХМАО отменили автобусные рейсы из-за 40-градусного мороза

11 января 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске отменили междугородние рейсы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) отменили автобусные рейсы из-за 40-градусных морозов. Информация появилась в официальном telegram-канале администрации города. «На данный момент частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района. Итоговое решение о выезде автобуса по маршруту принимают руководители транспортных предприятий основываясь на климатических условиях», — уточнили в официальном канале администрации Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени на фоне морозной погоды начались проблемы с работой общественного транспорта: пассажирские автобусы стали приходить на остановки с большим опозданием. Это произошло из-за того, что многие автобусы из-за холодов перестали заводиться и не смогли выйти на линию.

В Нижневартовске (ХМАО) отменили автобусные рейсы из-за 40-градусных морозов. Информация появилась в официальном telegram-канале администрации города. «На данный момент частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района. Итоговое решение о выезде автобуса по маршруту принимают руководители транспортных предприятий основываясь на климатических условиях», — уточнили в официальном канале администрации Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени на фоне морозной погоды начались проблемы с работой общественного транспорта: пассажирские автобусы стали приходить на остановки с большим опозданием. Это произошло из-за того, что многие автобусы из-за холодов перестали заводиться и не смогли выйти на линию.