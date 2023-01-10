В ХМАО отменили автобусные рейсы из-за 40-градусного мороза

В Нижневартовске (ХМАО) отменили автобусные рейсы из-за 40-градусных морозов. Информация появилась в официальном telegram-канале администрации города.
«На данный момент частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района. Итоговое решение о выезде автобуса по маршруту принимают руководители транспортных предприятий основываясь на климатических условиях», — уточнили в официальном канале администрации Нижневартовска.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени на фоне морозной погоды начались проблемы с работой общественного транспорта: пассажирские автобусы стали приходить на остановки с большим опозданием. Это произошло из-за того, что многие автобусы из-за холодов перестали заводиться и не смогли выйти на линию.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».