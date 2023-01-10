10 января 2023

В ХМАО отменили автобусные рейсы из-за 40-градусного мороза

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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, автобус, пассажиры, мороз, туман
В Нижневартовске отменили междугородние рейсы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) отменили автобусные рейсы из-за 40-градусных морозов. Информация появилась в официальном telegram-канале администрации города.

«На данный момент частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района. Итоговое решение о выезде автобуса по маршруту принимают руководители транспортных предприятий основываясь на климатических условиях», — уточнили в официальном канале администрации Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени на фоне морозной погоды начались проблемы с работой общественного транспорта: пассажирские автобусы стали приходить на остановки с большим опозданием. Это произошло из-за того, что многие автобусы из-за холодов перестали заводиться и не смогли выйти на линию.

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В Нижневартовске (ХМАО) отменили автобусные рейсы из-за 40-градусных морозов. Информация появилась в официальном telegram-канале администрации города. «На данный момент частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района. Итоговое решение о выезде автобуса по маршруту принимают руководители транспортных предприятий основываясь на климатических условиях», — уточнили в официальном канале администрации Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени на фоне морозной погоды начались проблемы с работой общественного транспорта: пассажирские автобусы стали приходить на остановки с большим опозданием. Это произошло из-за того, что многие автобусы из-за холодов перестали заводиться и не смогли выйти на линию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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