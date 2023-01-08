В Тюмени мороз парализовал работу общественного транспорта

Из-за холодной погоды многие автобусы не смогли выйти на линию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на фоне морозной погоды начались проблемы с работой общественного транспорта: пассажирские автобусы стали приходить на остановки с большим опозданием. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там уточнили, что это произошло из-за того, что многие автобусы из-за холодов перестали заводиться и не смогли выйти на линию.

«К каналу «Темы Тюмени» с жалобой обратился подписчик: 35 маршрут автобуса сегодня пришел с задержкой в 50 минут. Работники маршрута объяснили это тем, что на улице мороз и не все машины заводятся. «А люди стоят, мерзнут, ожидая долгожданный автобус, опаздывают на работу и ругаются с работниками автобусов из-за потерянного времени», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

По словам источника канала, близкого к МКУ «Тюменьгортранс», перебои в работе общественного транспорта напрямую связаны с холодной погодой, установившейся на территории региона. «На линию вышли далеко не все автобусы. Я не могу назвать точную информацию, могу только сказать, что [их] много», — указано в публикации telegram-канала.

В тюменской мэрии агентству сообщили, что перевозчики в морозы пытаются обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. «В связи с установившимися аномально низкими температурами окружающего воздуха в тюменском регионе, которые по прогнозам метеорологов продлятся до 12 января, перевозчиками принимаются меры по обеспечению бесперебойной работы общественного транспорта. В том числе — ночные прогревы автобусов и формирование их резерва», — сообщили URA.RU в администрации Тюмени.

В мэрии тюменцам посоветовали заранее планировать маршрут с помощью мобильного приложения «Тюменский транспорт». В его функционал входит прогноз прибытия общественного транспорта.