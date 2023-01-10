В «Титановой долине» зарегистрировали нового резидента

11 января 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Новый резидент полноценно начнет работу в 2025-м году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В особой экономической зоне «Титановая долина» (Верхняя Салда) официально зарегистрировали нового резидента — компанию «Аметист-СПГ», которая займется выпуском сжиженного природного газа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Новый резидент зарегистрирован в „Титановой долине“. Минэкономразвития РФ в рекордные сроки включило предприятие „Аметист-СПГ“ в реестр резидентов особой экономической зоны», — рассказали в департаменте. Строительство предприятия начнется во втором квартале 2023-го года, на полную мощность завод выйдет в 2025-м году. Объем инвестиций в проект оценивается в 554 миллиона рублей. «Аметист-СПГ» будет выпускать сжиженный природный газ марки «Б», который используют в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Ранее URA.RU сообщало, что на площадке «Титановой долины» построят новый завод «ЕВРАЗа» и промышленной группы «Рейл Сервис». Здесь откроют производство железнодорожных колес с применением самых современных технологий.

В особой экономической зоне «Титановая долина» (Верхняя Салда) официально зарегистрировали нового резидента — компанию «Аметист-СПГ», которая займется выпуском сжиженного природного газа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Новый резидент зарегистрирован в „Титановой долине“. Минэкономразвития РФ в рекордные сроки включило предприятие „Аметист-СПГ“ в реестр резидентов особой экономической зоны», — рассказали в департаменте. Строительство предприятия начнется во втором квартале 2023-го года, на полную мощность завод выйдет в 2025-м году. Объем инвестиций в проект оценивается в 554 миллиона рублей. «Аметист-СПГ» будет выпускать сжиженный природный газ марки «Б», который используют в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Ранее URA.RU сообщало, что на площадке «Титановой долины» построят новый завод «ЕВРАЗа» и промышленной группы «Рейл Сервис». Здесь откроют производство железнодорожных колес с применением самых современных технологий.