Коллега свердловского пивовара раскрыл причину его смерти

Свердловский пивовар Иван Полушкин скончался из-за несчастного случая

Пивовара похоронят в поселке Белоярский Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский пивовар и создатель сорта пива «Атомная прачечная» Иван Полушкин скончался в результате несчастного случая. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал его коллега Никита Абсурд, который работал вместе с молодым человеком над проектом Red Rocket Brewery.

«Мы помогаем финансово и морально [семье Ивана]. Насчет его бывших коллег сказать ничего не могу, но коллеги по цеху со всей страны постоянно на связи и помогают финансово. Иван скончался от несчастного случая», — рассказал молодой человек.

Уральского пивовара похоронят в Свердловской области. Прощание с ним пройдет 11 января в поселке Белоярский.

Ранее URA.RU сообщало, что Иван Полушкин скончался 6 января. Молодой человек работал в пивоварне Jaws, которая известна в России своим крафтовым пивом. Полушкин был одним из изобретателей сорта «Атомная прачечная», которая прославила пивоварню за пределами Свердловской области.