В Свердловской области скончался известный пивовар

Пивовар ушел из жизни 6 января
В Свердловской области ушел из жизни знаменитый пивовар Иван Полушкин, создавший пивоварню Jaws. Об этом сообщили его коллеги.
«Несмотря на столь короткую жизнь, Иван взлетел буквально звездой на пивном небосклоне, все мы до сих пор пьем его „Атомную прачечную“. Это был порядочный человек, преданный своему делу», — приводит слова редактора издания о пивоварении Real Brew Елены Тюкиной портал Е1.
Крафтовое пиво Полушкина получило культовый статус у ценителей напитка. Скончался пивовар 6 января.
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