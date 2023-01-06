В Свердловской области скончался известный пивовар

В Свердловской области скончался создатель пивоварни Jaws

07 января 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Пивовар ушел из жизни 6 января Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Свердловской области ушел из жизни знаменитый пивовар Иван Полушкин, создавший пивоварню Jaws. Об этом сообщили его коллеги. «Несмотря на столь короткую жизнь, Иван взлетел буквально звездой на пивном небосклоне, все мы до сих пор пьем его „Атомную прачечную“. Это был порядочный человек, преданный своему делу», — приводит слова редактора издания о пивоварении Real Brew Елены Тюкиной портал Е1. Крафтовое пиво Полушкина получило культовый статус у ценителей напитка. Скончался пивовар 6 января.

В Свердловской области ушел из жизни знаменитый пивовар Иван Полушкин, создавший пивоварню Jaws. Об этом сообщили его коллеги. «Несмотря на столь короткую жизнь, Иван взлетел буквально звездой на пивном небосклоне, все мы до сих пор пьем его „Атомную прачечную“. Это был порядочный человек, преданный своему делу», — приводит слова редактора издания о пивоварении Real Brew Елены Тюкиной портал Е1. Крафтовое пиво Полушкина получило культовый статус у ценителей напитка. Скончался пивовар 6 января.