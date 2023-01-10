Евгений Куйвашев подписал распоряжение о пожарной безопасности в лесах

Пожароопасный сезон в Свердловской области начнется с 15 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о начале подготовки к обеспечению пожарной безопасности в лесах в 2023 году. Ответственные министерства и ведомства должны провести комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, который начинается с 15 апреля. Об этом сообщает правительство региона на официальном сайте.

«Лесопожарные обеспечат техникой, оборудованием и снаряжением для предупреждения и тушения лесных пожаров. Парашютисты-десантники Уральской базы авиационной охраны лесов обновят знания по технике и тактике ликвидации пожаров», — рассказали в правительстве.

Пожароопасный сезон в Свердловской области начинается с 15 апреля. Длится он около полугода и заканчивается в октябре.

Ранее агентство сообщало, что федеральное агентство лесного хозяйства России составило рейтинг лучших регионов страны по борьбе с лесными пожарами по итогам 2022 года. В пятерку лучших вошла Свердловская область.