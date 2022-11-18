18 ноября 2022

Свердловская область одна из лучших в борьбе с лесными пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Берёзовское лесничество г. Берёзовский , лесная охрана, автомобиль лесной охраны
Свердловская область в пятерке лучших по борьбе с лесными пожарами Фото:

Федеральное агентство лесного хозяйства России составило рейтинг лучших регионов страны по борьбе с лесными пожарами по итогам 2022 года. В пятерку лучших вошла Свердловская область, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

«В прошлом году в Свердловской области зарегистрирован 1351 лесной пожар на площади 63,7 тысячи гектаров, в этом году — 702 очага на площади 14,4 тысячи гектаров, что означает уменьшение количества природных пожаров почти в два раза, а сокращение площади возгорания почти в четыре с половиной раза», — приводит данные Рослесхоз.

Основной причиной большинства лесных возгораний, по прежнему, является человеческий фактор. Оперативно выявлять лесные пожары и сократить их площадь, в Свердловской области, удалось благодаря многоуровневой системе мониторинга, которая задействует спутники, камеры слежения, службу лесничеств и воздушные суда.

Ранее URA.RU сообщало об участии Свердловских пожарных в тушении лесных пожаров в ХМАО. Тридцать человек пожарного десанта из Екатеринбурга помогали тушить лес и тлеющие очаги.

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Федеральное агентство лесного хозяйства России составило рейтинг лучших регионов страны по борьбе с лесными пожарами по итогам 2022 года. В пятерку лучших вошла Свердловская область, сообщила пресс-служба Рослесхоза. «В прошлом году в Свердловской области зарегистрирован 1351 лесной пожар на площади 63,7 тысячи гектаров, в этом году — 702 очага на площади 14,4 тысячи гектаров, что означает уменьшение количества природных пожаров почти в два раза, а сокращение площади возгорания почти в четыре с половиной раза», — приводит данные Рослесхоз. Основной причиной большинства лесных возгораний, по прежнему, является человеческий фактор. Оперативно выявлять лесные пожары и сократить их площадь, в Свердловской области, удалось благодаря многоуровневой системе мониторинга, которая задействует спутники, камеры слежения, службу лесничеств и воздушные суда. Ранее URA.RU сообщало об участии Свердловских пожарных в тушении лесных пожаров в ХМАО. Тридцать человек пожарного десанта из Екатеринбурга помогали тушить лес и тлеющие очаги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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