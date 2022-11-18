Свердловская область одна из лучших в борьбе с лесными пожарами

19 ноября 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Свердловская область в пятерке лучших по борьбе с лесными пожарами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Федеральное агентство лесного хозяйства России составило рейтинг лучших регионов страны по борьбе с лесными пожарами по итогам 2022 года. В пятерку лучших вошла Свердловская область, сообщила пресс-служба Рослесхоза. «В прошлом году в Свердловской области зарегистрирован 1351 лесной пожар на площади 63,7 тысячи гектаров, в этом году — 702 очага на площади 14,4 тысячи гектаров, что означает уменьшение количества природных пожаров почти в два раза, а сокращение площади возгорания почти в четыре с половиной раза», — приводит данные Рослесхоз. Основной причиной большинства лесных возгораний, по прежнему, является человеческий фактор. Оперативно выявлять лесные пожары и сократить их площадь, в Свердловской области, удалось благодаря многоуровневой системе мониторинга, которая задействует спутники, камеры слежения, службу лесничеств и воздушные суда. Ранее URA.RU сообщало об участии Свердловских пожарных в тушении лесных пожаров в ХМАО. Тридцать человек пожарного десанта из Екатеринбурга помогали тушить лес и тлеющие очаги.

Федеральное агентство лесного хозяйства России составило рейтинг лучших регионов страны по борьбе с лесными пожарами по итогам 2022 года. В пятерку лучших вошла Свердловская область, сообщила пресс-служба Рослесхоза. «В прошлом году в Свердловской области зарегистрирован 1351 лесной пожар на площади 63,7 тысячи гектаров, в этом году — 702 очага на площади 14,4 тысячи гектаров, что означает уменьшение количества природных пожаров почти в два раза, а сокращение площади возгорания почти в четыре с половиной раза», — приводит данные Рослесхоз. Основной причиной большинства лесных возгораний, по прежнему, является человеческий фактор. Оперативно выявлять лесные пожары и сократить их площадь, в Свердловской области, удалось благодаря многоуровневой системе мониторинга, которая задействует спутники, камеры слежения, службу лесничеств и воздушные суда. Ранее URA.RU сообщало об участии Свердловских пожарных в тушении лесных пожаров в ХМАО. Тридцать человек пожарного десанта из Екатеринбурга помогали тушить лес и тлеющие очаги.