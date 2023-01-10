Бастрыкин занялся делом свердловских школьников, которых в мороз не пустили в автобус

Глава Следственного комитета России Александр Бастыркин поручил возбудить уголовное дело после случая, когда свердловских школьников в 30-градусный мороз отказались пускать в автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Дело будут держать на контроле в Москве.
Два подростка не смогли уехать из Екатеринбурга в Шадринск в начале января. Они покупали билеты на Северном автовокзале, но из-за мороза решили сесть в салон на Южном. Контролер отказался впускать детей, потому что они пытались сесть не на той остановке.
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