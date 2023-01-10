10 января 2023

Бастрыкин занялся делом свердловских школьников, которых в мороз не пустили в автобус

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастыркин поручил разобраться в причине оставления детей на морозе Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастыркин поручил возбудить уголовное дело после случая, когда свердловских школьников в 30-градусный мороз отказались пускать в автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Дело будут держать на контроле в Москве.

Два подростка не смогли уехать из Екатеринбурга в Шадринск в начале января. Они покупали билеты на Северном автовокзале, но из-за мороза решили сесть в салон на Южном. Контролер отказался впускать детей, потому что они пытались сесть не на той остановке.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастыркин поручил возбудить уголовное дело после случая, когда свердловских школьников в 30-градусный мороз отказались пускать в автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Дело будут держать на контроле в Москве. Два подростка не смогли уехать из Екатеринбурга в Шадринск в начале января. Они покупали билеты на Северном автовокзале, но из-за мороза решили сесть в салон на Южном. Контролер отказался впускать детей, потому что они пытались сесть не на той остановке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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