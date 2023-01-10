Бастрыкин занялся делом свердловских школьников, которых в мороз не пустили в автобус

11 января 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Александр Бастыркин поручил разобраться в причине оставления детей на морозе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастыркин поручил возбудить уголовное дело после случая, когда свердловских школьников в 30-градусный мороз отказались пускать в автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Дело будут держать на контроле в Москве. Два подростка не смогли уехать из Екатеринбурга в Шадринск в начале января. Они покупали билеты на Северном автовокзале, но из-за мороза решили сесть в салон на Южном. Контролер отказался впускать детей, потому что они пытались сесть не на той остановке.

Глава Следственного комитета России Александр Бастыркин поручил возбудить уголовное дело после случая, когда свердловских школьников в 30-градусный мороз отказались пускать в автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Дело будут держать на контроле в Москве. Два подростка не смогли уехать из Екатеринбурга в Шадринск в начале января. Они покупали билеты на Северном автовокзале, но из-за мороза решили сесть в салон на Южном. Контролер отказался впускать детей, потому что они пытались сесть не на той остановке.