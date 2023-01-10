В челябинском детдоме сирот кормили продуктами неизвестного происхождения

Продукция хранилась без ярлыков с информацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В детском доме «Солнечный» в Челябинске сирот кормили продуктами неизвестного происхождения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, при проверке выявили, что продукция хранится без маркировки о сроках годности и условий хранения.

«Проверкой установлено, что в нарушение санитарных норм в холодильных оборудованиях отсутствовали термометры, в пищеблоке не оборудована локальная система вытяжной вентиляции, в помещении пищеблока недостаточно кухонного оборудования. А продукция в морозильной камере хранится без маркировочных ярлыков с информацией о сроках годности и условий ее хранения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что директору детдома и организатору питания внесены представления об устранении нарушений. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений.