10 января 2023

В челябинском детдоме сирот кормили продуктами неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, накрытый стол, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Продукция хранилась без ярлыков с информацией Фото:

В детском доме «Солнечный» в Челябинске сирот кормили продуктами неизвестного происхождения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, при проверке выявили, что продукция хранится без маркировки о сроках годности и условий хранения.

«Проверкой установлено, что в нарушение санитарных норм в холодильных оборудованиях отсутствовали термометры, в пищеблоке не оборудована локальная система вытяжной вентиляции, в помещении пищеблока недостаточно кухонного оборудования. А продукция в морозильной камере хранится без маркировочных ярлыков с информацией о сроках годности и условий ее хранения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что директору детдома и организатору питания внесены представления об устранении нарушений. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В детском доме «Солнечный» в Челябинске сирот кормили продуктами неизвестного происхождения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, при проверке выявили, что продукция хранится без маркировки о сроках годности и условий хранения. «Проверкой установлено, что в нарушение санитарных норм в холодильных оборудованиях отсутствовали термометры, в пищеблоке не оборудована локальная система вытяжной вентиляции, в помещении пищеблока недостаточно кухонного оборудования. А продукция в морозильной камере хранится без маркировочных ярлыков с информацией о сроках годности и условий ее хранения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что директору детдома и организатору питания внесены представления об устранении нарушений. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...