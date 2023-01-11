Россия, Турция и Украина обсудят открытие гуманитарного коридора

11 января 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

В случае создания гуманитарного коридора, тысячи детей вернутся к своим семьям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Омбудсмены из России, Турции и Украины намерены обсудить открытие гуманитарного коридора для воссоединения несопровождаемых детей через турецкую территорию. Об этом написали в Hurriyet. Инициатором стала ЮНИСЕФ, предложив Анкаре стать ответственной стороной за воссоединение детей с их семьями. «Три омбудсмена в принципе согласились встретиться в Стамбуле перед лидерами для обсуждения соглашения о воссоединении несопровождаемых [украинских] детей в их семьи и механизма, который будет создан», — написали в издании . В статье уточнили, что в случае создания этого механизма, десятки тысяч детей вернутся к своим семьям через Турцию. Ранее сообщалось о том, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом вопросы оказания гуманитарной помощи украинской и российской сторонам, передает RT. Их встреча состоялась в Турции, передает телеканал 360.

Омбудсмены из России, Турции и Украины намерены обсудить открытие гуманитарного коридора для воссоединения несопровождаемых детей через турецкую территорию. Об этом написали в Hurriyet. Инициатором стала ЮНИСЕФ, предложив Анкаре стать ответственной стороной за воссоединение детей с их семьями. «Три омбудсмена в принципе согласились встретиться в Стамбуле перед лидерами для обсуждения соглашения о воссоединении несопровождаемых [украинских] детей в их семьи и механизма, который будет создан», — написали в издании. В статье уточнили, что в случае создания этого механизма, десятки тысяч детей вернутся к своим семьям через Турцию. Ранее сообщалось о том, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом вопросы оказания гуманитарной помощи украинской и российской сторонам, передает RT. Их встреча состоялась в Турции, передает телеканал 360.