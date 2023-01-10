Школьникам в ХМАО разрешили не ходить в школу из-за морозов

11 января 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Актировки объявили в десятках населенных пунктах ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников второй смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «В связи с температурой от минус 32 до минус 43 градусов объявляются актировки с 1 по 11 класс в с. Большетархово, г. Мегион, г. Лангепас, г. Нижневартовск, п. Ваховск, Салым, с. Угут, д. Каюкова, п. Сентябрьский, п. Куть-Ях, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк, с. Корлики, с. п. Локосово, п. Солнечный, п. г. т. Барсово, п. г. т. Белый Яр, г. Сургут, п. Каркатеевы, п. Сингапай, с. Чеускино, п. Усть-Юган, г. Сургут, п. Юганская Обь, пгт. Пойковский, г. Нефтеюганск, д. Сайгатина, г. Пыть-Ях, с. Лемпино, г. Лянтор, д. Лямина, с. Сытомино, с. Селиярово, г. Радужный, пгт. Новоаганск, с. Варьеган, г. Когалым, г. Покачи, п. Ульт-Ягун, д. Русскинская, п. Тром-Аган, п. г. т. Федоровский, п. г. т. Федоровский, п. г. т. Федоровский, п. Высокий Мыс, с. Покур, пгт. Излучинск, п. Зайцева Речка, д. Вата», — отмечается на Госулугах. В поселках Сосновка и Сорум могут не ходить в школу ученики с 1 по 8 класс. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО рассказали, при каких условиях студенты могут остаться дома в актированный день и не ездить на учебу в мороз. В холода не проводятся практические занятия на свежем воздухе, а решение об отмене лекций и семинаров или переводе студентов на дистант остается за руководством учебных заведений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников второй смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «В связи с температурой от минус 32 до минус 43 градусов объявляются актировки с 1 по 11 класс в с. Большетархово, г. Мегион, г. Лангепас, г. Нижневартовск, п. Ваховск, Салым, с. Угут, д. Каюкова, п. Сентябрьский, п. Куть-Ях, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк, с. Корлики, с. п. Локосово, п. Солнечный, п. г. т. Барсово, п. г. т. Белый Яр, г. Сургут, п. Каркатеевы, п. Сингапай, с. Чеускино, п. Усть-Юган, г. Сургут, п. Юганская Обь, пгт. Пойковский, г. Нефтеюганск, д. Сайгатина, г. Пыть-Ях, с. Лемпино, г. Лянтор, д. Лямина, с. Сытомино, с. Селиярово, г. Радужный, пгт. Новоаганск, с. Варьеган, г. Когалым, г. Покачи, п. Ульт-Ягун, д. Русскинская, п. Тром-Аган, п. г. т. Федоровский, п. г. т. Федоровский, п. г. т. Федоровский, п. Высокий Мыс, с. Покур, пгт. Излучинск, п. Зайцева Речка, д. Вата», — отмечается на Госулугах. В поселках Сосновка и Сорум могут не ходить в школу ученики с 1 по 8 класс. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО рассказали, при каких условиях студенты могут остаться дома в актированный день и не ездить на учебу в мороз. В холода не проводятся практические занятия на свежем воздухе, а решение об отмене лекций и семинаров или переводе студентов на дистант остается за руководством учебных заведений.