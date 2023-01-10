Источник: кампанию против Комаровой развернула оппозиция из ХМАО

11 января 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Скандал о коррупции при строительстве соцобъектов запустили представители региональной оппозиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скандал с неверной интерпретацией громкого заявления губернатора ХМАО Натальи Комаровой о коррупции при строительстве соцобъектов запустили представители региональной оппозиции, которые являются многолетними оппонентами главы региона. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Там велась запись в прямом эфире, губернатор ХМАО неосторожно высказалась. После чего мы удалили везде, но видимо кто-то смотрел прямой эфир. Первым отреагировала „Фактология“ [СМИ]. После праздников сюжет подняли и начали качать через федеральные каналы типа Незыгаря. Ну, а далее это уже как снежный ком. Работает вся протестная сетка от петермановской до лдпрской», — сообщил инсайдер. Видео с губернатором Югры было размещено в telegram-канале ЛДПР в ХМАО 11 января. При этом руководитель регионального отделения ЛДПР в ХМАО Артем Зайцев заявил, что не понимает о каком посте идет. «Видео с Натальей Комаровой не размещал. Вообще не понимаю, о каком видео идет речь», — заявил Зайцев. Также ролик с комментарием 10 января был опубликован в паблике «Дорогая Айгуль» «ВКонтакте», который принадлежит блогерше Айгуль Хисматовой. Она является главным редактором радиостанции «Европа плюс», входящим в медиаимперию нижневартовского бизнесмена Александра Петермана. В пресс-службу холдинга «Славтэк» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что федеральные telegram-каналы начали масштабную кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после ее заявления о коррупционных схемах при строительстве социальных объектов во время общения с председателем думы Когалыма. За 10 января губернатор Югры упоминалась 280 раз, хотя с начала года обычно число упоминаний Комаровой не превышало 90 раз в сутки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скандал с неверной интерпретацией громкого заявления губернатора ХМАО Натальи Комаровой о коррупции при строительстве соцобъектов запустили представители региональной оппозиции, которые являются многолетними оппонентами главы региона. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Там велась запись в прямом эфире, губернатор ХМАО неосторожно высказалась. После чего мы удалили везде, но видимо кто-то смотрел прямой эфир. Первым отреагировала „Фактология“ [СМИ]. После праздников сюжет подняли и начали качать через федеральные каналы типа Незыгаря. Ну, а далее это уже как снежный ком. Работает вся протестная сетка от петермановской до лдпрской», — сообщил инсайдер. Видео с губернатором Югры было размещено в telegram-канале ЛДПР в ХМАО 11 января. При этом руководитель регионального отделения ЛДПР в ХМАО Артем Зайцев заявил, что не понимает о каком посте идет. «Видео с Натальей Комаровой не размещал. Вообще не понимаю, о каком видео идет речь», — заявил Зайцев. Также ролик с комментарием 10 января был опубликован в паблике «Дорогая Айгуль» «ВКонтакте», который принадлежит блогерше Айгуль Хисматовой. Она является главным редактором радиостанции «Европа плюс», входящим в медиаимперию нижневартовского бизнесмена Александра Петермана. В пресс-службу холдинга «Славтэк» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что федеральные telegram-каналы начали масштабную кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после ее заявления о коррупционных схемах при строительстве социальных объектов во время общения с председателем думы Когалыма. За 10 января губернатор Югры упоминалась 280 раз, хотя с начала года обычно число упоминаний Комаровой не превышало 90 раз в сутки.