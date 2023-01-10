Федеральные telegram-каналы начали кампанию против губернатора Комаровой

11 января 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Telegram-каналы устроили масштабную кампанию против губернатора ХМАО после ее заявления о коррупционных схемах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральные telegram-каналы начали масштабную кампанию против губернатора ХМАО Наталья Комаровой после ее заявления о коррупционных схемах при строительстве социальных объектов. Об этом она сказала во время общения с председателем думы Когалыма Аллой Говорищевой 5 января, однако сама пиар-атака на главу региона началась только вечером 10 января. Источники URA.RU утверждают, что слова Комаровой, сказанные с явным сарказмом, были интерпретированы некорректно. За 10 января в telegram-каналах губернатор Югры упоминалась 280 раз, хотя с начала года обычно число упоминаний Комаровой не превышало 90 раз в сутки. Видео беседы губернатора со спикером думы Когалыма разместили такие крупные каналы как Mash, Brief, Лентач. Все посты там носили негативную коннотацию в адрес губернатора. «У нас есть такая забава, игра, да: проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать по смете. Там все в доле». Для тех, кто не понял: так губернатор ХМАО учит депутатов воровать бюджетные деньги», — так подал ситуацию Mash. Источник, близкий к окружному правительству сообщил, что губернатор ХМАО во время разговора со спикером думы Когалыма лишь раскрыла реалии федерального закона о госзакупках. «Работает это следующим образом: с момента проведения аукциона на разработку проектно-сметной документации до момента непосредственного начала работ по строительству проходит значительный промежуток времени. В ходе него из-за быстро меняющихся экономических реалий изначальная смета устаревает и выполнить работы в прежних параметрах становится невозможно. Зная это, чиновники все равно запускают работы на объектах, заранее понимая, что подрядчик не уложится в сроки и суммы. Это создает предпосылки для появления в дальнейшем коррупциогенных факторов», — сообщил инсайдер. В качестве примера инсайдер привел историю со строительством окружной больницы в Нижневартовске. Проектно-сметная документация была неактуальной изначально, тогдашние кураторы проекта в правительстве это знали, однако не стали обращаться к губернатору с предложением пересмотреть смету. Реальные надежные подрядчики заходить на объект в таких условиях отказались, остались только те, кто привык работать по серым схемам. Все это подтвердилось со временем — сроки сдачи неприлично растянулись, а после критики со стороны губернатора ФСБ провела ряд мероприятий и вскрыла коррупцию на объекте. Собеседник также добавил, что губернатор ХМАО дала поручение департаменту региональной безопасности комплексный аудит территорий на предмет выявления подобных примеров и пресечения незаконной деятельности чиновников и аффилированных с ними подрядчиков. В департамент внешних, общественных связей молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО в начале года устроила мэрам экзамен на прочность — Наталья Комарова организовала серию встреч с руководителями муниципалитетов. Глава региона проверяет социально-экономическую ситуацию в населенных пунктах и то, как мэры выполняют ее поручения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральные telegram-каналы начали масштабную кампанию против губернатора ХМАО Наталья Комаровой после ее заявления о коррупционных схемах при строительстве социальных объектов. Об этом она сказала во время общения с председателем думы Когалыма Аллой Говорищевой 5 января, однако сама пиар-атака на главу региона началась только вечером 10 января. Источники URA.RU утверждают, что слова Комаровой, сказанные с явным сарказмом, были интерпретированы некорректно. За 10 января в telegram-каналах губернатор Югры упоминалась 280 раз, хотя с начала года обычно число упоминаний Комаровой не превышало 90 раз в сутки. Видео беседы губернатора со спикером думы Когалыма разместили такие крупные каналы как Mash, Brief, Лентач. Все посты там носили негативную коннотацию в адрес губернатора. «У нас есть такая забава, игра, да: проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать по смете. Там все в доле». Для тех, кто не понял: так губернатор ХМАО учит депутатов воровать бюджетные деньги», — так подал ситуацию Mash. Источник, близкий к окружному правительству сообщил, что губернатор ХМАО во время разговора со спикером думы Когалыма лишь раскрыла реалии федерального закона о госзакупках. «Работает это следующим образом: с момента проведения аукциона на разработку проектно-сметной документации до момента непосредственного начала работ по строительству проходит значительный промежуток времени. В ходе него из-за быстро меняющихся экономических реалий изначальная смета устаревает и выполнить работы в прежних параметрах становится невозможно. Зная это, чиновники все равно запускают работы на объектах, заранее понимая, что подрядчик не уложится в сроки и суммы. Это создает предпосылки для появления в дальнейшем коррупциогенных факторов», — сообщил инсайдер. В качестве примера инсайдер привел историю со строительством окружной больницы в Нижневартовске. Проектно-сметная документация была неактуальной изначально, тогдашние кураторы проекта в правительстве это знали, однако не стали обращаться к губернатору с предложением пересмотреть смету. Реальные надежные подрядчики заходить на объект в таких условиях отказались, остались только те, кто привык работать по серым схемам. Все это подтвердилось со временем — сроки сдачи неприлично растянулись, а после критики со стороны губернатора ФСБ провела ряд мероприятий и вскрыла коррупцию на объекте. Собеседник также добавил, что губернатор ХМАО дала поручение департаменту региональной безопасности комплексный аудит территорий на предмет выявления подобных примеров и пресечения незаконной деятельности чиновников и аффилированных с ними подрядчиков. В департамент внешних, общественных связей молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО в начале года устроила мэрам экзамен на прочность — Наталья Комарова организовала серию встреч с руководителями муниципалитетов. Глава региона проверяет социально-экономическую ситуацию в населенных пунктах и то, как мэры выполняют ее поручения.