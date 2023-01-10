В Тюмени появились агрессивные попрошайки, требующие купить им мясо и красную икру

Продукты выпрашивают у тюменцев возле крупных ТРЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле крупных тюменских гипермаркетов появились люди, которые в агрессивной манере просят прохожих купить им дорогие продукты: мясо, красную икру и другие деликатесы. Об этом агентству сообщили жители Тюмени.

«Пошли с супругой в гипермаркет «Окей», который находится на ул. Профсоюзной. Буквально на входе нас встретила женщина, которая начала требовать, чтобы мы купили ей кусок мяса. При этом, она была довольно прилично одета. Покупать ей естественно ничего не стали. Когда шли обратно, увидели, что она вывалила из сумки в тележку продукты и пересчитывает их. Видимо, это то, что ей удалось «напросить», — пояснил агентству один из жителей Тюмени.

В аналогичную ситуацию попала другая жительница Тюмени. «Это было еще до Нового года. Пошла в „Ашан“, чтобы купить что-нибудь к праздничному столу. Возле входа ко мне подошла женщина и сказала, чтобы я купила ей красную икру и ветчину, потому что она давно это не ела. Я ответила, что могу купить кефир, хлеб и пряники. После этого услышала в свой адрес кучу оскорблений», — рассказала тюменка URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что на парковках крупных ТРЦ и гипермаркетов в Тюмени появились люди, которые выпрашивают деньги у водителей. По словам тюменцев, среди них также были несовершеннолетние.