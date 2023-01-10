Жителя Златоуста взломали в Telegram при попытке проголосовать в детском конкурсе

Мужчина прошел по ссылке от неизвестного номера в Telegram Денис Моргунов © URA.RU

Жителю из Златоуста Челябинской области взломали аккаунт в Telegram, когда он перешел по ссылке для голосования в детском конкурсе рисунков. Как рассказывает пресс-служба отделения полиции города в соцсетях, мужчина перешел по ссылке из сообщения в этом мессенджере от неизвестного номера.

«Первое впечатление, что это детский конкурс рисунков. Получив ссылку, хочется проголосовать не задумываясь. А на самом деле мужчине взломали аккаунт в Telegram! Многим, кто у него в списке контактов, пришла просьба проголосовать. Пару дней назад он также проголосовал в сообщении от знакомого контакта!» - говорится в сообщении официальной группы отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу в «ВКонтакте».

Полиция предупреждает, что переходить по ссылке в таких сообщениях нельзя, но если все же перешли, и пришел код, то никому его не говорить. Иначе мошенники смогут получить доступ ко всем перепискам, фотографиям и контактам в этом мессенджере.