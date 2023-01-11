В Кремле назвали «уткой» заявление о скором запрете на выезд из РФ

Дмитрий Песков опроверг заявления Украины о запрете на выезд
Заявления разведки Минобороны Украины о запрете на выезд из России — это информационная утка. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это обычная информационная утка. Информационная диверсия», — сказал Песков во время конференц-колла.
Ранее главное управление разведки Минобороны Украины распространило якобы распоряжение Минобороны РФ. В нем указано, что с 9 января закрыт выезд за границу гражданам, годным для воинской службы.
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