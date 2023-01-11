В Кремле назвали «уткой» заявление о скором запрете на выезд из РФ

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков опроверг заявления Украины о запрете на выезд Фото:

Заявления разведки Минобороны Украины о запрете на выезд из России — это информационная утка. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это обычная информационная утка. Информационная диверсия», — сказал Песков во время конференц-колла.

Ранее главное управление разведки Минобороны Украины распространило якобы распоряжение Минобороны РФ. В нем указано, что с 9 января закрыт выезд за границу гражданам, годным для воинской службы.

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Заявления разведки Минобороны Украины о запрете на выезд из России — это информационная утка. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это обычная информационная утка. Информационная диверсия», — сказал Песков во время конференц-колла. Ранее главное управление разведки Минобороны Украины распространило якобы распоряжение Минобороны РФ. В нем указано, что с 9 января закрыт выезд за границу гражданам, годным для воинской службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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