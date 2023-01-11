В Кремле отреагировали на сообщения об освобождении Соледара

Песков: в Соледаре есть динамика в продвижении войск РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков порекомендовал дождаться официальных комментариев, касаемо освобождения Соледара Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Соледаре есть динамика в продвижении войск РФ, однако не стоит спешить и дождаться официальных заявлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU об освобождении города.

«Подождите. Давайте не будем спешить, дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда будут выполнены цели, поставленные верховным главнокомандующим в ходе СВО, хотя успехи очень важны», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Представитель Кремля добавил, что успехи достаются ценой героизма бойцов РФ, не жалеющих своих жизней, что является поводом для гордости за них.

Ранее сообщалось о взятии контроля над Соледаром бойцами ЧВК «Вагнер». Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что взятие города сделает возможным освобождение всей Донецкой Народной Республики.

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В Соледаре есть динамика в продвижении войск РФ, однако не стоит спешить и дождаться официальных заявлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU об освобождении города. «Подождите. Давайте не будем спешить, дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда будут выполнены цели, поставленные верховным главнокомандующим в ходе СВО, хотя успехи очень важны», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Представитель Кремля добавил, что успехи достаются ценой героизма бойцов РФ, не жалеющих своих жизней, что является поводом для гордости за них. Ранее сообщалось о взятии контроля над Соледаром бойцами ЧВК «Вагнер». Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что взятие города сделает возможным освобождение всей Донецкой Народной Республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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