В Кремле отреагировали на сообщения об освобождении Соледара

Песков: в Соледаре есть динамика в продвижении войск РФ

11 января 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков порекомендовал дождаться официальных комментариев, касаемо освобождения Соледара Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Соледаре есть динамика в продвижении войск РФ, однако не стоит спешить и дождаться официальных заявлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU об освобождении города. «Подождите. Давайте не будем спешить, дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда будут выполнены цели, поставленные верховным главнокомандующим в ходе СВО, хотя успехи очень важны», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Представитель Кремля добавил, что успехи достаются ценой героизма бойцов РФ, не жалеющих своих жизней, что является поводом для гордости за них. Ранее сообщалось о взятии контроля над Соледаром бойцами ЧВК «Вагнер». Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что взятие города сделает возможным освобождение всей Донецкой Народной Республики.

В Соледаре есть динамика в продвижении войск РФ, однако не стоит спешить и дождаться официальных заявлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU об освобождении города. «Подождите. Давайте не будем спешить, дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда будут выполнены цели, поставленные верховным главнокомандующим в ходе СВО, хотя успехи очень важны», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Представитель Кремля добавил, что успехи достаются ценой героизма бойцов РФ, не жалеющих своих жизней, что является поводом для гордости за них. Ранее сообщалось о взятии контроля над Соледаром бойцами ЧВК «Вагнер». Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что взятие города сделает возможным освобождение всей Донецкой Народной Республики.