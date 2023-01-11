Пушилин заявил о переломном моменте в СВО

Денис Пушилин отреагировал на взятие Соледара
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Освобождение Соледара в ДНР откроет возможность к полному освобождению республики. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин.
«Взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, освобождение Соледара, Бахмута и Северска позволит разрушить линию фронта в ДНР.
В ночь на 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Соледара. Утром советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович уточнил, что подразделения ВСУ бежали из города.
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