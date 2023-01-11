Пушилин заявил о переломном моменте в СВО

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин отреагировал на взятие Соледара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобождение Соледара в ДНР откроет возможность к полному освобождению республики. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин.

«Взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, освобождение Соледара, Бахмута и Северска позволит разрушить линию фронта в ДНР.

В ночь на 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Соледара. Утром советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович уточнил, что подразделения ВСУ бежали из города.

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Освобождение Соледара в ДНР откроет возможность к полному освобождению республики. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин. «Взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, освобождение Соледара, Бахмута и Северска позволит разрушить линию фронта в ДНР. В ночь на 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Соледара. Утром советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович уточнил, что подразделения ВСУ бежали из города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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