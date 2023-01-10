10 января 2023

В ХМАО медсестра, попавшая под суд за доведение до самоубийства, не согласна с обвинениями

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зал суда. Тюмень, зал суда, судебное заседание, суд, зал судебного заседания
Ольга Матвийчук не считает себя виновной в доведении до самоубийства Фото:

Старшая медсестра Сургутской травматологии (ХМАО) Ольги Матвийчук, которую обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой, не согласна с аргументами прокурора. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Адвокат подозреваемой Дмитрий Чипчиу заявил, что Ольга Матвийчук не виновна. И в ходе судебного следствия он предоставят доказательства невиновности», — уточнил корреспондент URA.RU из зала суда.

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудница Сургутской травматологической больницы Ольга Матвийчук обвиняется доведение до самоубийства. Следствием установлено, что она, осуществляя функции старшей медицинской сестры, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с подчиненной, систематически высказывала в ее адрес угрозы, в результате чего женщина покончила жизнь самоубийством.

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Старшая медсестра Сургутской травматологии (ХМАО) Ольги Матвийчук, которую обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой, не согласна с аргументами прокурора. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Адвокат подозреваемой Дмитрий Чипчиу заявил, что Ольга Матвийчук не виновна. И в ходе судебного следствия он предоставят доказательства невиновности», — уточнил корреспондент URA.RU из зала суда. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудница Сургутской травматологической больницы Ольга Матвийчук обвиняется доведение до самоубийства. Следствием установлено, что она, осуществляя функции старшей медицинской сестры, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с подчиненной, систематически высказывала в ее адрес угрозы, в результате чего женщина покончила жизнь самоубийством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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