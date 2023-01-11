Советник Пушилина назвал примерное количество боевиков ВСУ, оставшихся в Соледаре

Советник Пушилина: в районе Соледара около 500 солдат ВСУ
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В ДНР назвали примерное число украинских военных в Соледаре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Соледаре остались примерно 500 солдат ВСУ, как ранее сообщили СМИ. Об этом заявил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

СМИ сообщали, что в районе Соледара остались примерно 500 украинских военных. «Примерно такое количество военнослужащих они могли оставить там. Оставить даже не специально. Кого-то бросить, кто-то не услышал об отступлении. Это приблизительная цифра, которую называют наши командиры на местах», — сказал Гагин в интервью ТАСС.

Российская армия блокировала Соледар с юга и с севера, в городе идут бои, передает «Ридус» со ссылкой на Минобороны РФ. Взятие Соледара будет преддверием «большой победы» для России, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на The Hill. ВСУ не смогут перейти к наступлению из-за успехов военных РФ на этом направлении, написал Bloomberg.

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В Соледаре остались примерно 500 солдат ВСУ, как ранее сообщили СМИ. Об этом заявил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. СМИ сообщали, что в районе Соледара остались примерно 500 украинских военных. «Примерно такое количество военнослужащих они могли оставить там. Оставить даже не специально. Кого-то бросить, кто-то не услышал об отступлении. Это приблизительная цифра, которую называют наши командиры на местах», — сказал Гагин в интервью ТАСС. Российская армия блокировала Соледар с юга и с севера, в городе идут бои, передает «Ридус» со ссылкой на Минобороны РФ. Взятие Соледара будет преддверием «большой победы» для России, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на The Hill. ВСУ не смогут перейти к наступлению из-за успехов военных РФ на этом направлении, написал Bloomberg.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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