В Соледаре остались примерно 500 солдат ВСУ, как ранее сообщили СМИ. Об этом заявил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
СМИ сообщали, что в районе Соледара остались примерно 500 украинских военных. «Примерно такое количество военнослужащих они могли оставить там. Оставить даже не специально. Кого-то бросить, кто-то не услышал об отступлении. Это приблизительная цифра, которую называют наши командиры на местах», — сказал Гагин в интервью ТАСС.
Российская армия блокировала Соледар с юга и с севера, в городе идут бои, передает «Ридус» со ссылкой на Минобороны РФ. Взятие Соледара будет преддверием «большой победы» для России, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на The Hill. ВСУ не смогут перейти к наступлению из-за успехов военных РФ на этом направлении, написал Bloomberg.
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В Соледаре остались примерно 500 солдат ВСУ, как ранее сообщили СМИ. Об этом заявил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. СМИ сообщали, что в районе Соледара остались примерно 500 украинских военных. «Примерно такое количество военнослужащих они могли оставить там. Оставить даже не специально. Кого-то бросить, кто-то не услышал об отступлении. Это приблизительная цифра, которую называют наши командиры на местах», — сказал Гагин в интервью ТАСС. Российская армия блокировала Соледар с юга и с севера, в городе идут бои, передает «Ридус» со ссылкой на Минобороны РФ. Взятие Соледара будет преддверием «большой победы» для России, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на The Hill. ВСУ не смогут перейти к наступлению из-за успехов военных РФ на этом направлении, написал Bloomberg.