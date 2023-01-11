Bloomberg: ВСУ не смогут перейти к наступлению из-за успеха РФ в Соледаре

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
Из-за успехов армии РФ на соледарском фронте ВСУ не могут развивать остальные, заявил Игорь Левченко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ не могут начать наступление на других направление из-за успехов армии России в Соледаре. Об этом заявил руководитель отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра «Новая геополитика» Игорь Левченко в разговоре с Bloomberg.

«Ситуация вокруг Соледара и Бахмута вынуждает наше командование задействовать больше резервов на этом направлении, так что может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юг, из Запорожья, или еще откуда», — заявил Игорь Левченко. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что армия России взяла под контроль Соледар. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что сейчас в городе идет зачистка города от украинских военных, его слова приводит RT. Взятие Соледара является важным пунктом в военной кампании России на Украине. После взятия этого города появляется возможность перекрыть поставки Бахмутской группировке ВСУ. Об этом заявил Военкор Андрей Коц. С 24 февраля россия проводит спецоперацию на Украине.

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ВСУ не могут начать наступление на других направление из-за успехов армии России в Соледаре. Об этом заявил руководитель отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра «Новая геополитика» Игорь Левченко в разговоре с Bloomberg. «Ситуация вокруг Соледара и Бахмута вынуждает наше командование задействовать больше резервов на этом направлении, так что может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юг, из Запорожья, или еще откуда», — заявил Игорь Левченко. Его слова приводит агентство Bloomberg. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что армия России взяла под контроль Соледар. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что сейчас в городе идет зачистка города от украинских военных, его слова приводит RT. Взятие Соледара является важным пунктом в военной кампании России на Украине. После взятия этого города появляется возможность перекрыть поставки Бахмутской группировке ВСУ. Об этом заявил Военкор Андрей Коц. С 24 февраля россия проводит спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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