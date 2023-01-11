Нефтяная компания готовится к увеличению объемов бурения в ХМАО

«Славнефть-Мегионнефтегаз» собирается увеличивать объемы бурения ХМАО. Подрядчики дочки «Газпромнефти» уже получили указание по набору персонала в буровые бригады. Об этом URA.RU рассказал источник из нефтегазовой отрасли.
«Во время пандемии и из-за соглашения ОПЕК в 2020 году предприятие уменьшило количество бригад бурения с 114 до 36, нам тоже пришлось сократить людей. До мая „Славнефть-Мегионнефтегаз“ планирует снова нарастить их число до 120», — сообщил инсайдер агентства.
Предприятие, набирающее персонал, ищет мастеров бригады, бурильщиков капитального ремонта скважин, помощников бурильщика и машинистов подъемного агрегата. Работодатель предлагает зарплату от 130 000 рублей за вахту в 30 дней, оплачивает проезд к месту работы, а при выполнении производственного плана обещает выплачивать достойную премию.
Редакция URA.RU направила запрос в адрес «Славнефть-Мегионнефтегаза». На момент выхода материала ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что сургутская нефтесервисная компания ищет бурильщиков на зарплату 340 тысяч рублей. Работодатель пообещал официальное трудоустройство на время четырехлетнего проекта.
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