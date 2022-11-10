В Сургуте ищут бурильщиков для работы на Ямале за 340 тысяч рублей

10 ноября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Денежные выплаты бурильщикам обещают 2 раза в месяц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО сургутская нефтесервисная компания ищет бурильщиков на зарплату 340 тысяч рублей для работы на Ямале. Вакансия опубликована на площадке по поиску работу hh.ru. «Обязанности сотрудника: эксплуатационное бурение на месторождениях в ЯНАО. Достойный уровень заработной платы от 165 до 340 тысяч рублей. Выплаты своевременные 2 раза в месяц. Вахтовый метод работы 30/30 на месторождения ЯНАО. Трехразовое горячее питание за счет компании. Комплект зимней и летней спецодежды за счет компании. Оплата проезда к месту работы и обратно», — указано в объявлении. Также компания обещает официальное трудоустройство на все время проекта, который длится 4 года. Проживать работники будут в благоустроенных вагончиках. Есть баня и прачечная. Ранее URA.RU сообщало, что шинный центр в Сургуте ищет сотрудника на зарплату в 200 тысяч рублей. В описании к вакансии указано, что в компании готовы рассмотреть кандидата с минимальным опытом работы. Сотруднику обещают сменный график, а в сезон — ненормированный рабочий день.

В ХМАО сургутская нефтесервисная компания ищет бурильщиков на зарплату 340 тысяч рублей для работы на Ямале. Вакансия опубликована на площадке по поиску работу hh.ru. «Обязанности сотрудника: эксплуатационное бурение на месторождениях в ЯНАО. Достойный уровень заработной платы от 165 до 340 тысяч рублей. Выплаты своевременные 2 раза в месяц. Вахтовый метод работы 30/30 на месторождения ЯНАО. Трехразовое горячее питание за счет компании. Комплект зимней и летней спецодежды за счет компании. Оплата проезда к месту работы и обратно», — указано в объявлении. Также компания обещает официальное трудоустройство на все время проекта, который длится 4 года. Проживать работники будут в благоустроенных вагончиках. Есть баня и прачечная. Ранее URA.RU сообщало, что шинный центр в Сургуте ищет сотрудника на зарплату в 200 тысяч рублей. В описании к вакансии указано, что в компании готовы рассмотреть кандидата с минимальным опытом работы. Сотруднику обещают сменный график, а в сезон — ненормированный рабочий день.