Глава Минпромторга Мантуров пообещал поставить «Аэрофлоту» более 60 отечественных самолетов

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Аэропорт
«Аэрофлот» получит самолеты МС-21 и Ту-214 Фото:

«Аэрофлот» получит более 60 самолетов отечественного производства. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«В 2023—2025 годах запланированы поставки „Аэрофлоту“ 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных „Суперджета“, 18 МС-21 и 11 Ту-214», — сказал Мантуров. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Самолеты поставит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в течение трех лет.

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«Аэрофлот» получит более 60 самолетов отечественного производства. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. «В 2023—2025 годах запланированы поставки „Аэрофлоту“ 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных „Суперджета“, 18 МС-21 и 11 Ту-214», — сказал Мантуров. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Самолеты поставит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в течение трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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