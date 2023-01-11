Глава Минпромторга Мантуров пообещал поставить «Аэрофлоту» более 60 отечественных самолетов

«Аэрофлот» получит самолеты МС-21 и Ту-214
«Аэрофлот» получит более 60 самолетов отечественного производства. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«В 2023—2025 годах запланированы поставки „Аэрофлоту“ 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных „Суперджета“, 18 МС-21 и 11 Ту-214», — сказал Мантуров. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Самолеты поставит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в течение трех лет.
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