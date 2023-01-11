Ответственный за ЖКХ в Кургане объяснил, как управкомпании должны убирать дворы

Курганские управкомпании должны быстро и регулярно убирать снег во дворах

В Кургане проверили уборку дворов после обращений горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев заявил, что управляющие компании должны убирать дворы комплексно, своевременно и регулярно. Об этом он сообщил по итогам объезда территорий 11 января. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.

«Выезд по дворам, организованный по обращениям горожан, прошел под руководством директора департамента ЖКХ Романа Медведева. <…> Директор департамента подчеркнул, что уборка придомовых территорий должна проводиться управляющими организациями последовательно, комплексно, регулярно и своевременно», — указано в сообщении администрации. Также управляющие компании должны обрабатывать тротуары и подходы к подъездам противогололедными материалами. Оперативно вывозить снег и устранять последствия снегопадов, чтобы не создавать неудобства для жильцов.

В мэрии уточнили, что в выезде приняли участие депутаты гордумы Кирилл Гринюк, Анастасия Денисенко и Анастасия Романович. Во время рейда проверили уборку дворов по улицам Карла Маркса и Куйбышева, а также в 6-м микрорайоне. Были выявлены замечания. Управкомпании должны устранить их в течение дня. Если это не будет сделано, то виновных привлекут к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в новогодние праздники глава Курганской области Вадим Шумков поручил мэру города, а также своего заместителю и исполняющему обязанности начальника Госжилинспекции проверить, как коммунальщики и управкомпании справляются с уборкой улиц и дворов. По итогам были выявлены замечания и вопросы по отдельным дворам, проездам и улицам. Из-за этого всех руководителей управляющих компаний собрали в мэрии на срочное совещание.