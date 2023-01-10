В колониях ЯНАО для осужденных провели праздничные богослужения. Фото

11 января 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

В двух исправительных колониях ЯНАО были проведены праздничные богослужения Фото: Анна Майорова © URA.RU В двух исправительных колониях ЯНАО были проведены праздничные богослужения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. «В ФКУ ИК-3 было проведено рождественское богослужение, а в ФКУ ИК-8 прошла служба в день поминовения Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Духовные мероприятия состоялись благодаря архиепископу Салехардскому и Ново-Уренгойскому Николаю, отцу Богдану [Василюку] и помощнику начальника территориального органа по организации работы с верующими отцу Максиму [Кузнецову]», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе ведомства отметили, что богослужения посетили более 50 человек. Помимо этого в региональном УФСИН рассказали, что в ЯНАО регулярно приезжают священники из Москвы, которые, в том числе, посещают колонию особого режима для пожизненных заключенных «Полярная сова». Ранее URA.RU сообщало, как в колонии особого режима «Полярная сова» заключенные встретят Новый год. Самые известные преступники России попробуют специальное меню. Фото: Пресс-служба УФСИН Фото: Пресс-служба УФСИН

В двух исправительных колониях ЯНАО были проведены праздничные богослужения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. «В ФКУ ИК-3 было проведено рождественское богослужение, а в ФКУ ИК-8 прошла служба в день поминовения Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Духовные мероприятия состоялись благодаря архиепископу Салехардскому и Ново-Уренгойскому Николаю, отцу Богдану [Василюку] и помощнику начальника территориального органа по организации работы с верующими отцу Максиму [Кузнецову]», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе ведомства отметили, что богослужения посетили более 50 человек. Помимо этого в региональном УФСИН рассказали, что в ЯНАО регулярно приезжают священники из Москвы, которые, в том числе, посещают колонию особого режима для пожизненных заключенных «Полярная сова». Ранее URA.RU сообщало, как в колонии особого режима «Полярная сова» заключенные встретят Новый год. Самые известные преступники России попробуют специальное меню.