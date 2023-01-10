10 января 2023

В колониях ЯНАО для осужденных провели праздничные богослужения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, храм, церковь, молитва, зэки, ик10, исправительная колония10
В двух исправительных колониях ЯНАО были проведены праздничные богослужения Фото:

В двух исправительных колониях ЯНАО были проведены праздничные богослужения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

«В ФКУ ИК-3 было проведено рождественское богослужение, а в ФКУ ИК-8 прошла служба в день поминовения Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Духовные мероприятия состоялись благодаря архиепископу Салехардскому и Ново-Уренгойскому Николаю, отцу Богдану [Василюку] и помощнику начальника территориального органа по организации работы с верующими отцу Максиму [Кузнецову]», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что богослужения посетили более 50 человек. Помимо этого в региональном УФСИН рассказали, что в ЯНАО регулярно приезжают священники из Москвы, которые, в том числе, посещают колонию особого режима для пожизненных заключенных «Полярная сова».

Ранее URA.RU сообщало, как в колонии особого режима «Полярная сова» заключенные встретят Новый год. Самые известные преступники России попробуют специальное меню.

Фото:
Фото:

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В двух исправительных колониях ЯНАО были проведены праздничные богослужения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. «В ФКУ ИК-3 было проведено рождественское богослужение, а в ФКУ ИК-8 прошла служба в день поминовения Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Духовные мероприятия состоялись благодаря архиепископу Салехардскому и Ново-Уренгойскому Николаю, отцу Богдану [Василюку] и помощнику начальника территориального органа по организации работы с верующими отцу Максиму [Кузнецову]», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе ведомства отметили, что богослужения посетили более 50 человек. Помимо этого в региональном УФСИН рассказали, что в ЯНАО регулярно приезжают священники из Москвы, которые, в том числе, посещают колонию особого режима для пожизненных заключенных «Полярная сова». Ранее URA.RU сообщало, как в колонии особого режима «Полярная сова» заключенные встретят Новый год. Самые известные преступники России попробуют специальное меню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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