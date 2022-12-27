В УФСИН рассказали, как встретят Новый год самые страшные преступники РФ в колонии ЯНАО

Самые известные преступники России, отбывающие пожизненное заключение в исправительной колонии №18 «Полярная сова», накануне Нового года попробуют специальное меню и увидят праздничный концерт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
«В меню добавят салат сельдь под шубой и выпечку. Также 31 декабря планируется поздравление осужденных начальником учреждения и праздничный концерт», — говорится в сообщении.
В региональном управлении службы исполнения наказаний пояснили, что концерт будет проведен силами заключенных, которые отбывают наказание в колонии строгого режима. При этом, самые опасные осужденные увидят поздравление начальника «Полярной совы» и праздничное представление по сети кабельного телевидения колонии. Никаких других послаблений режима для осужденных на пожизненное заключение не предусмотрено.
В ИК-18 «Полярная сова» отбывают пожизненное заключение более 350 преступников, которые совершали свои преступления с особой жесткостью. Среди них — «Битцевский маньяк», выживший террорист из банды, которая захватила школу в Беслане, бывший начальник ОВД «Царицино» Денис Евсюков, расстрелявший посетителей супермаркета, несколько руководителей и участников ОПГ.
Ранее URA.RU сообщало, что в колонию «Полярная сова» ищут сотрудников. Там открыта вакансия младшего инспектора отдела охраны граждан.
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Самые известные преступники России, отбывающие пожизненное заключение в исправительной колонии №18 «Полярная сова», накануне Нового года попробуют специальное меню и увидят праздничный концерт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. «В меню добавят салат сельдь под шубой и выпечку. Также 31 декабря планируется поздравление осужденных начальником учреждения и праздничный концерт», — говорится в сообщении. В региональном управлении службы исполнения наказаний пояснили, что концерт будет проведен силами заключенных, которые отбывают наказание в колонии строгого режима. При этом, самые опасные осужденные увидят поздравление начальника «Полярной совы» и праздничное представление по сети кабельного телевидения колонии. Никаких других послаблений режима для осужденных на пожизненное заключение не предусмотрено. В ИК-18 «Полярная сова» отбывают пожизненное заключение более 350 преступников, которые совершали свои преступления с особой жесткостью. Среди них — «Битцевский маньяк», выживший террорист из банды, которая захватила школу в Беслане, бывший начальник ОВД «Царицино» Денис Евсюков, расстрелявший посетителей супермаркета, несколько руководителей и участников ОПГ. Ранее URA.RU сообщало, что в колонию «Полярная сова» ищут сотрудников. Там открыта вакансия младшего инспектора отдела охраны граждан.