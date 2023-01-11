Голикова: новые регионы России перешли на общий уровень МРОТ

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Россия вводит свой стандарт МРОТ на новых регионах, заявила Фото:

В новых регионах России будет такой же размер минимального прожиточного минимума как и в других субъектах РФ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«В ДНР и ЛНР, а также на Запорожской и Херсонской области вводится российский МРОТ», — заявила Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства. Она также отметила, что средний прожиточный минимум в регионах будет такой же, как и в других регионах России.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли по результатам референдума в состав России осенью 2022 года. В них большинство проголосовало за присоединение.

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В новых регионах России будет такой же размер минимального прожиточного минимума как и в других субъектах РФ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. «В ДНР и ЛНР, а также на Запорожской и Херсонской области вводится российский МРОТ», — заявила Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства. Она также отметила, что средний прожиточный минимум в регионах будет такой же, как и в других регионах России. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли по результатам референдума в состав России осенью 2022 года. В них большинство проголосовало за присоединение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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