Голикова: новые регионы России перешли на общий уровень МРОТ 11 января 2023 в 19:47 Размер текста - 17 + Россия вводит свой стандарт МРОТ на новых регионах, заявила Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новых регионах России будет такой же размер минимального прожиточного минимума как и в других субъектах РФ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. «В ДНР и ЛНР, а также на Запорожской и Херсонской области вводится российский МРОТ», — заявила Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства. Она также отметила, что средний прожиточный минимум в регионах будет такой же, как и в других регионах России. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли по результатам референдума в состав России осенью 2022 года. В них большинство проголосовало за присоединение. В новых регионах России будет такой же размер минимального прожиточного минимума как и в других субъектах РФ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. «В ДНР и ЛНР, а также на Запорожской и Херсонской области вводится российский МРОТ», — заявила Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства. Она также отметила, что средний прожиточный минимум в регионах будет такой же, как и в других регионах России. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли по результатам референдума в состав России осенью 2022 года. В них большинство проголосовало за присоединение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям