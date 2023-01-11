Голикова: новые регионы России перешли на общий уровень МРОТ

Россия вводит свой стандарт МРОТ на новых регионах, заявила
В новых регионах России будет такой же размер минимального прожиточного минимума как и в других субъектах РФ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
«В ДНР и ЛНР, а также на Запорожской и Херсонской области вводится российский МРОТ», — заявила Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства. Она также отметила, что средний прожиточный минимум в регионах будет такой же, как и в других регионах России.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли по результатам референдума в состав России осенью 2022 года. В них большинство проголосовало за присоединение.
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