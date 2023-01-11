Командир «Ахмата» заявил о больших потерях ВСУ из-за обороны Соледара и Бахмута

11 января 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

В боях под Соледаром и Бахмутом Украина потеряла большое количество солдат, заявил Апти Алаудинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за обороны Соледара и Бахмута Украина потеряла больше количество человек. Об этом заявил командир «Ахмат» Апти Алаудинов. «Старания противника удержать Соледар и Артемовск при постоянной переброске в эти направления большого количества сил и средств привели лишь к большим потерям со стороны противника», — заявил Апти Алаудинов в своем telegram-канале . Он также добавил, что вполне правомерно считать это направление самым кровопролитным. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия идут на соледарском и бахмутском направлениях. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Соледара.

Из-за обороны Соледара и Бахмута Украина потеряла больше количество человек. Об этом заявил командир «Ахмат» Апти Алаудинов. «Старания противника удержать Соледар и Артемовск при постоянной переброске в эти направления большого количества сил и средств привели лишь к большим потерям со стороны противника», — заявил Апти Алаудинов в своем telegram-канале. Он также добавил, что вполне правомерно считать это направление самым кровопролитным. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия идут на соледарском и бахмутском направлениях. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Соледара.