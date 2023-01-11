Адвокат медсестры из ХМАО, обвиненной в доведении до самоубийства, сообщил, на чем строит защиту

11 января 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Следующее заседание суда перенесли на 20 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Адвокат старшей медсестры Сургутской травматологии (ХМАО), которую обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной, Дмитрий Чипчиу заявил, что его подзащитную хотят сделать крайней в уголовном деле. О позиции защиты Чипчиу сообщил URA.RU после первого судебного заседания. «В заключении эксперта имеется три предполагаемых причины прибегания к суицидальному акту. Но, тем не менее, из этих трех выбрали, наверно, самый легкий способ — обвинить женщину. Из моей подзащитной Ольги Матвийчук сделали и пытаются делать козла отпущения. Органы следствия, чтобы не принимать решение, передали это все на суд. И они об этом говорили Матвийчук во время следствия», — сообщил Чипчиу. Адвокат заявил, что во время разбирательства все встанет на свои места и мнение о его подзащитной у общественности поменяется. «Позиция защиты строится на истинности. Не знаю, какие у вас имеются сведения, но, думаю, мнение поменяется в период рассмотрения настоящего дела», — добавил адвокат. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту агентства заявили, что расследование проведено в соответствии с законодательством, и фактов хватило для обвинения Матвийчук. «Следователями собрана достаточная доказательная база. Прокурором утверждено обвинительное заключение. Что явилось поводом для направления уголовного дела в суд», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО медсестра, попавшая под суд за доведение до самоубийства, не согласна с обвинениями. Защита уверяет, что в процессе рассмотрения уголовного дела докажет невиновность Ольги Матвейчук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокат старшей медсестры Сургутской травматологии (ХМАО), которую обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной, Дмитрий Чипчиу заявил, что его подзащитную хотят сделать крайней в уголовном деле. О позиции защиты Чипчиу сообщил URA.RU после первого судебного заседания. «В заключении эксперта имеется три предполагаемых причины прибегания к суицидальному акту. Но, тем не менее, из этих трех выбрали, наверно, самый легкий способ — обвинить женщину. Из моей подзащитной Ольги Матвийчук сделали и пытаются делать козла отпущения. Органы следствия, чтобы не принимать решение, передали это все на суд. И они об этом говорили Матвийчук во время следствия», — сообщил Чипчиу. Адвокат заявил, что во время разбирательства все встанет на свои места и мнение о его подзащитной у общественности поменяется. «Позиция защиты строится на истинности. Не знаю, какие у вас имеются сведения, но, думаю, мнение поменяется в период рассмотрения настоящего дела», — добавил адвокат. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту агентства заявили, что расследование проведено в соответствии с законодательством, и фактов хватило для обвинения Матвийчук. «Следователями собрана достаточная доказательная база. Прокурором утверждено обвинительное заключение. Что явилось поводом для направления уголовного дела в суд», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО медсестра, попавшая под суд за доведение до самоубийства, не согласна с обвинениями. Защита уверяет, что в процессе рассмотрения уголовного дела докажет невиновность Ольги Матвейчук.