В Челябинске выставили на продажу фабрику мебели

Фабрика представляет собой производственно-складское здание с бытовыми помещениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставлена на продажу фабрика мебели, находящаяся в Советском районе города. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается имущественный комплекс площадью 5500 кв. м. Производственно-складское здание с бытовыми помещениями (фабрика мебели). Этажность: 4-х этажное ОСЗ (кирпич, бетон)», — говорится в объявлении на «Авито».

Стоимость здания составляет 110 млн рублей (20 тысяч рублей за кв. м). Продавец указал, что объект находится по адресу: ул. Томинская, 8А (ближайшая остановка общественного транспорта — кинотеатр «Маяк»).

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