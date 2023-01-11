11 января 2023

В Челябинске выставили на продажу фабрику мебели

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский в Копейске Челябинск, сборка мебели
Фабрика представляет собой производственно-складское здание с бытовыми помещениями Фото:

В Челябинске выставлена на продажу фабрика мебели, находящаяся в Советском районе города. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается имущественный комплекс площадью 5500 кв. м. Производственно-складское здание с бытовыми помещениями (фабрика мебели). Этажность: 4-х этажное ОСЗ (кирпич, бетон)», — говорится в объявлении на «Авито».

Стоимость здания составляет 110 млн рублей (20 тысяч рублей за кв. м). Продавец указал, что объект находится по адресу: ул. Томинская, 8А (ближайшая остановка общественного транспорта — кинотеатр «Маяк»).

Также, как уже писало URA.RU, в элитном поселке под Челябинском продают землю под новый ЖК. Объект расположен в Сосновском районе

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В Челябинске выставлена на продажу фабрика мебели, находящаяся в Советском районе города. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается имущественный комплекс площадью 5500 кв. м. Производственно-складское здание с бытовыми помещениями (фабрика мебели). Этажность: 4-х этажное ОСЗ (кирпич, бетон)», — говорится в объявлении на «Авито». Стоимость здания составляет 110 млн рублей (20 тысяч рублей за кв. м). Продавец указал, что объект находится по адресу: ул. Томинская, 8А (ближайшая остановка общественного транспорта — кинотеатр «Маяк»). Также, как уже писало URA.RU, в элитном поселке под Челябинском продают землю под новый ЖК. Объект расположен в Сосновском районе
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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