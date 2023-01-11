Жители ЯНАО пожаловались на отсутствие городских автобусов в 40-градусный мороз

12 января 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Жительница Ноябрьска прождала автобус 50 минут, но он так и не пришел Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на отсутствие городских автобусов, в то время как температура воздуха на улице — 43 градуса. Соответствующий анонимный пост размещен в местном паблике социальной сети «Вконтакте». «Уважаемые пассажирские перевозки почему в морозы не ездят автобусы. Сегодня простояла 50 минут, ни одного автобуса», — говорится в сообщении. Пользователь отметила, что по расписанию автобус маршрут 3А должен был быть в 18:56 и 19:19, но с 18:45 и до 19:28 не приехал ни один автобус. Из-за сильного мороза греться приходилось в расположенном недалеко ТЦ: «Благо рынок Афганец рядом, можно в тамбуре у них греться и сквозь стекла ждать автобус. На улице -43». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) отменили автобусные рейсы из-за 40-градусных морозов. Частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района.

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на отсутствие городских автобусов, в то время как температура воздуха на улице — 43 градуса. Соответствующий анонимный пост размещен в местном паблике социальной сети «Вконтакте». «Уважаемые пассажирские перевозки почему в морозы не ездят автобусы. Сегодня простояла 50 минут, ни одного автобуса», — говорится в сообщении. Пользователь отметила, что по расписанию автобус маршрут 3А должен был быть в 18:56 и 19:19, но с 18:45 и до 19:28 не приехал ни один автобус. Из-за сильного мороза греться приходилось в расположенном недалеко ТЦ: «Благо рынок Афганец рядом, можно в тамбуре у них греться и сквозь стекла ждать автобус. На улице -43». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) отменили автобусные рейсы из-за 40-градусных морозов. Частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района.