11 января 2023
10 января 2023

Жители ЯНАО пожаловались на отсутствие городских автобусов в 40-градусный мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, транспорт, холод, зима, автобус, мороз
Жительница Ноябрьска прождала автобус 50 минут, но он так и не пришел Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на отсутствие городских автобусов, в то время как температура воздуха на улице — 43 градуса. Соответствующий анонимный пост размещен в местном паблике социальной сети «Вконтакте».

«Уважаемые пассажирские перевозки почему в морозы не ездят автобусы. Сегодня простояла 50 минут, ни одного автобуса», — говорится в сообщении.

Пользователь отметила, что по расписанию автобус маршрут 3А должен был быть в 18:56 и 19:19, но с 18:45 и до 19:28 не приехал ни один автобус. Из-за сильного мороза греться приходилось в расположенном недалеко ТЦ: «Благо рынок Афганец рядом, можно в тамбуре у них греться и сквозь стекла ждать автобус. На улице -43».

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) отменили автобусные рейсы из-за 40-градусных морозов. Частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района.

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на отсутствие городских автобусов, в то время как температура воздуха на улице — 43 градуса. Соответствующий анонимный пост размещен в местном паблике социальной сети «Вконтакте». «Уважаемые пассажирские перевозки почему в морозы не ездят автобусы. Сегодня простояла 50 минут, ни одного автобуса», — говорится в сообщении. Пользователь отметила, что по расписанию автобус маршрут 3А должен был быть в 18:56 и 19:19, но с 18:45 и до 19:28 не приехал ни один автобус. Из-за сильного мороза греться приходилось в расположенном недалеко ТЦ: «Благо рынок Афганец рядом, можно в тамбуре у них греться и сквозь стекла ждать автобус. На улице -43». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) отменили автобусные рейсы из-за 40-градусных морозов. Частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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