Активист из ЯНАО отчитался за потраченные средства. Фото

12 января 2023 в 04:29 Размер текста - 17 +

В рамках сбора Шевцов потратил более 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Активист из ЯНАО Алексей Шевцов отчитался о средствах, потраченных на необходимое снаряжение и оборудование для земляков, призванных в зону СВО. Соответсвующий пост он разместил в своем telegram-канале. «Сегодня отработал почти список. Отчитываюсь перед вами земляки. Потратили 120 050 рублей», — говорится в сообщении. Среди покупок лопаты, генератор, дрель, сварочный аппарат, маска и многое другое. Ранее URA.RU сообщало, что правоохранители оценили деятельность активиста из ЯНАО Алексея Шевцова. Его поблагодарили за помощь, которую он вместе с жителями округа, оказывает военнослужащим, участвующим в спецоперации. Шевцов закупал все необходимое по списку от бойцов telegram-канал Алексея Шевцова Для отчетности он прикладывает чеки telegram-канал Алексея Шевцова

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов отчитался о средствах, потраченных на необходимое снаряжение и оборудование для земляков, призванных в зону СВО. Соответсвующий пост он разместил в своем telegram-канале. «Сегодня отработал почти список. Отчитываюсь перед вами земляки. Потратили 120 050 рублей», — говорится в сообщении. Среди покупок лопаты, генератор, дрель, сварочный аппарат, маска и многое другое. Ранее URA.RU сообщало, что правоохранители оценили деятельность активиста из ЯНАО Алексея Шевцова. Его поблагодарили за помощь, которую он вместе с жителями округа, оказывает военнослужащим, участвующим в спецоперации.