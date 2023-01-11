В рамках сбора Шевцов потратил более 100 тысяч рублей
Активист из ЯНАО Алексей Шевцов отчитался о средствах, потраченных на необходимое снаряжение и оборудование для земляков, призванных в зону СВО. Соответсвующий пост он разместил в своем telegram-канале.
«Сегодня отработал почти список. Отчитываюсь перед вами земляки. Потратили 120 050 рублей», — говорится в сообщении. Среди покупок лопаты, генератор, дрель, сварочный аппарат, маска и многое другое.
Ранее URA.RU сообщало, что правоохранители оценили деятельность активиста из ЯНАО Алексея Шевцова. Его поблагодарили за помощь, которую он вместе с жителями округа, оказывает военнослужащим, участвующим в спецоперации.
Шевцов закупал все необходимое по списку от бойцов
Для отчетности он прикладывает чеки
Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».