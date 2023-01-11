11 января 2023
10 января 2023

Активист из ЯНАО отчитался за потраченные средства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!». Челябинск, наклейка, своих не бросаем, ржд, юужд
В рамках сбора Шевцов потратил более 100 тысяч рублей Фото:

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов отчитался о средствах, потраченных на необходимое снаряжение и оборудование для земляков, призванных в зону СВО. Соответсвующий пост он разместил в своем telegram-канале.

«Сегодня отработал почти список. Отчитываюсь перед вами земляки. Потратили 120 050 рублей», — говорится в сообщении. Среди покупок лопаты, генератор, дрель, сварочный аппарат, маска и многое другое.

Ранее URA.RU сообщало, что правоохранители оценили деятельность активиста из ЯНАО Алексея Шевцова. Его поблагодарили за помощь, которую он вместе с жителями округа, оказывает военнослужащим, участвующим в спецоперации.

Шевцов закупал все необходимое по списку от бойцов
Для отчетности он прикладывает чеки

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов отчитался о средствах, потраченных на необходимое снаряжение и оборудование для земляков, призванных в зону СВО. Соответсвующий пост он разместил в своем telegram-канале. «Сегодня отработал почти список. Отчитываюсь перед вами земляки. Потратили 120 050 рублей», — говорится в сообщении. Среди покупок лопаты, генератор, дрель, сварочный аппарат, маска и многое другое. Ранее URA.RU сообщало, что правоохранители оценили деятельность активиста из ЯНАО Алексея Шевцова. Его поблагодарили за помощь, которую он вместе с жителями округа, оказывает военнослужащим, участвующим в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...