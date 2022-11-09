09 ноября 2022
08 ноября 2022

Силовики поблагодарили активиста из ЯНАО за помощь военнослужащим РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Активиста Алексея Шевцова поблагодарили за помощь российским солдатам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правоохранители оценили деятельность активиста из ЯНАО Алексея Шевцова и поблагодарили за помощь, которую он вместе с жителями округа, оказывает военнослужащим, участвующим в спецоперации. Об этом URA.RU рассказал сам активист.

«Нашу работу оценили в МВД России. Оценили вклад всей команды, и они рады нам помогать и сотрудничать. Мы все молодцы», — поделился он.

Шевцова также поблагодарили за активную общественную деятельность и сбор средств, которые идут на потребности солдат. «Благодарим вас за проявленное милосердие, чуткое и неравнодушное отношение к людям», — говорится в благодарственном письме.

Ранее сообщалось, что Алексей Шевцов, возглавляющий движения «Своих не бросаем», помог финансово мобилизованному жителю Ноябрьска. Тогда ямалец находился в Омске и ему была необходима помощь.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Она направлена на спасение мирного населения Донбасса, которое обстреливают ВСУ, а также на денацификацию и демилитаризацию Украины.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Правоохранители оценили деятельность активиста из ЯНАО Алексея Шевцова и поблагодарили за помощь, которую он вместе с жителями округа, оказывает военнослужащим, участвующим в спецоперации. Об этом URA.RU рассказал сам активист. «Нашу работу оценили в МВД России. Оценили вклад всей команды, и они рады нам помогать и сотрудничать. Мы все молодцы», — поделился он. Шевцова также поблагодарили за активную общественную деятельность и сбор средств, которые идут на потребности солдат. «Благодарим вас за проявленное милосердие, чуткое и неравнодушное отношение к людям», — говорится в благодарственном письме. Ранее сообщалось, что Алексей Шевцов, возглавляющий движения «Своих не бросаем», помог финансово мобилизованному жителю Ноябрьска. Тогда ямалец находился в Омске и ему была необходима помощь. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Она направлена на спасение мирного населения Донбасса, которое обстреливают ВСУ, а также на денацификацию и демилитаризацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...