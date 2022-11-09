Силовики поблагодарили активиста из ЯНАО за помощь военнослужащим РФ

Активиста Алексея Шевцова поблагодарили за помощь российским солдатам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правоохранители оценили деятельность активиста из ЯНАО Алексея Шевцова и поблагодарили за помощь, которую он вместе с жителями округа, оказывает военнослужащим, участвующим в спецоперации. Об этом URA.RU рассказал сам активист.

«Нашу работу оценили в МВД России. Оценили вклад всей команды, и они рады нам помогать и сотрудничать. Мы все молодцы», — поделился он.

Шевцова также поблагодарили за активную общественную деятельность и сбор средств, которые идут на потребности солдат. «Благодарим вас за проявленное милосердие, чуткое и неравнодушное отношение к людям», — говорится в благодарственном письме.

Ранее сообщалось, что Алексей Шевцов, возглавляющий движения «Своих не бросаем», помог финансово мобилизованному жителю Ноябрьска. Тогда ямалец находился в Омске и ему была необходима помощь.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Она направлена на спасение мирного населения Донбасса, которое обстреливают ВСУ, а также на денацификацию и демилитаризацию Украины.