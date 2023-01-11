В ХМАО продается бизнес стоимостью около полумиллиарда рублей

В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлены две крупные промышленные базы. Стоимость бизнеса 400 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito.
«В продаже две крупные промышленные базы на 30 ГА земли и 43 000 кв.м зданий и сооружений в городе Нижневартовск. Недвижимость делится на две площадки в разных локациях: производственная база №1 и торгово-производственная база „Западный“», — говорится в объявлении.
Продавец указал, что ежемесячная выручка составляет пять миллионов рублей, а чистая прибыль — один миллион рублей. Предполагаемы срок окупаемости вложений — 400 месяцев. Бизнес существует 25 лет. «Вся недвижимость в собственности, без залогов», — уточняет собственник.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции за 85 млн рублей. Из достоинств отмечается наличие всех коммуникаций, собственный магазин на территории и налаженная система поставок как в федеральные, так и местные торговые сети.
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