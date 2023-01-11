В ХМАО продается бизнес стоимостью около полумиллиарда рублей

12 января 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Собственник обещает ежемесячную выручку пять миллионов рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлены две крупные промышленные базы. Стоимость бизнеса 400 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «В продаже две крупные промышленные базы на 30 ГА земли и 43 000 кв.м зданий и сооружений в городе Нижневартовск. Недвижимость делится на две площадки в разных локациях: производственная база №1 и торгово-производственная база „Западный“», — говорится в объявлении. Продавец указал, что ежемесячная выручка составляет пять миллионов рублей, а чистая прибыль — один миллион рублей. Предполагаемы срок окупаемости вложений — 400 месяцев. Бизнес существует 25 лет. «Вся недвижимость в собственности, без залогов», — уточняет собственник. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции за 85 млн рублей. Из достоинств отмечается наличие всех коммуникаций, собственный магазин на территории и налаженная система поставок как в федеральные, так и местные торговые сети.

В Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлены две крупные промышленные базы. Стоимость бизнеса 400 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «В продаже две крупные промышленные базы на 30 ГА земли и 43 000 кв.м зданий и сооружений в городе Нижневартовск. Недвижимость делится на две площадки в разных локациях: производственная база №1 и торгово-производственная база „Западный“», — говорится в объявлении. Продавец указал, что ежемесячная выручка составляет пять миллионов рублей, а чистая прибыль — один миллион рублей. Предполагаемы срок окупаемости вложений — 400 месяцев. Бизнес существует 25 лет. «Вся недвижимость в собственности, без залогов», — уточняет собственник. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции за 85 млн рублей. Из достоинств отмечается наличие всех коммуникаций, собственный магазин на территории и налаженная система поставок как в федеральные, так и местные торговые сети.