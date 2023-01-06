06 января 2023
05 января 2023

В ХМАО продается молочный завод. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирбитский молочный завод. Ирбит, молокозавод
В Нижневартовске продают молокозавод за 85 млн рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции за 85 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 18, продается капитальное здание 4888 квадратных метров с современными цехами и дорогостоящим оборудованием. Полная загрузка на 100 тонн сырого молока, производство полностью сертифицировано на работу по ГОСТу и ТУ», — сообщается на платформе Avito.

Причиной продажи указано, что владелец бизнеса разрабатывает новый проект. Из достоинств отмечается наличие всех коммуникаций, собственный магазин на территории и налаженная система поставок как в федеральные, так и местные торговые сети. Завод может за сутки произвести 20 тонн молока, тонну сметаны, 1,5 тонны творога и другие наименования молочной продукции.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продается фургон для производства и продажи фастфуда и напитков. Продавец хочет получить за автофургон 1.3 млн рублей.

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В Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции за 85 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 18, продается капитальное здание 4888 квадратных метров с современными цехами и дорогостоящим оборудованием. Полная загрузка на 100 тонн сырого молока, производство полностью сертифицировано на работу по ГОСТу и ТУ», — сообщается на платформе Avito. Причиной продажи указано, что владелец бизнеса разрабатывает новый проект. Из достоинств отмечается наличие всех коммуникаций, собственный магазин на территории и налаженная система поставок как в федеральные, так и местные торговые сети. Завод может за сутки произвести 20 тонн молока, тонну сметаны, 1,5 тонны творога и другие наименования молочной продукции. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продается фургон для производства и продажи фастфуда и напитков. Продавец хочет получить за автофургон 1.3 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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