В ХМАО продается молочный завод. Фото

07 января 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске продают молокозавод за 85 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции за 85 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 18, продается капитальное здание 4888 квадратных метров с современными цехами и дорогостоящим оборудованием. Полная загрузка на 100 тонн сырого молока, производство полностью сертифицировано на работу по ГОСТу и ТУ», — сообщается на платформе Avito. Причиной продажи указано, что владелец бизнеса разрабатывает новый проект. Из достоинств отмечается наличие всех коммуникаций, собственный магазин на территории и налаженная система поставок как в федеральные, так и местные торговые сети. Завод может за сутки произвести 20 тонн молока, тонну сметаны, 1,5 тонны творога и другие наименования молочной продукции. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продается фургон для производства и продажи фастфуда и напитков. Продавец хочет получить за автофургон 1.3 млн рублей.

В Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции за 85 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 18, продается капитальное здание 4888 квадратных метров с современными цехами и дорогостоящим оборудованием. Полная загрузка на 100 тонн сырого молока, производство полностью сертифицировано на работу по ГОСТу и ТУ», — сообщается на платформе Avito. Причиной продажи указано, что владелец бизнеса разрабатывает новый проект. Из достоинств отмечается наличие всех коммуникаций, собственный магазин на территории и налаженная система поставок как в федеральные, так и местные торговые сети. Завод может за сутки произвести 20 тонн молока, тонну сметаны, 1,5 тонны творога и другие наименования молочной продукции. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продается фургон для производства и продажи фастфуда и напитков. Продавец хочет получить за автофургон 1.3 млн рублей.