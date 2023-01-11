В США пришли в ужас от секретных разработок России

Popular Mechanics: в США испугались российских гиперзвуковых ракет

12 января 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Ракеты «Кинжал» вызывают у США наибольший ужас Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Россией было разработано несколько типов гиперзвуковых ракет, которые стали поводом для беспокойства у США. Об этом написали в Popular Mechanics. «Российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость до 10 единиц маха, но что более важно — они очень маневренные», — отметил автор статьи Луи Маззанти. По его словам, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» занимают первенство в «рейтинге ужаса» для американцев. Автор уточнил, что усовершенствованная хвостовая часть этой ракеты позволяет снаряду уклоняться от ПВО, даже от американской ракеты класса «земля-воздух» Patriot. Также журналист упомянул ракету «Циркон», ставшую первым оружием, способным достичь гиперзвуковой скорости благодаря собственной двигательной установке. Снаряд может быть запущен с кораблей и подводных лодок. Однако наземная версия уже находится в разработке. Помимо этого, у РФ есть управляемый блок «Авангард», носителем которого может стать ракета «Сармат», имеющая дальность действия 18 тысяч километров. Ранее стало известно, что США испугались российской ракеты «Сармат» и назвали ее «Сатаной-2». Причиной тому стала способность снаряда поражать цель в любой точке мира. Читатели американского издания New York Post начали активно обсуждать оружие, предположив, что «Сатаной» ракета была названа в честь «спящего Джо» , передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россией было разработано несколько типов гиперзвуковых ракет, которые стали поводом для беспокойства у США. Об этом написали в Popular Mechanics. «Российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость до 10 единиц маха, но что более важно — они очень маневренные», — отметил автор статьи Луи Маззанти. По его словам, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» занимают первенство в «рейтинге ужаса» для американцев. Автор уточнил, что усовершенствованная хвостовая часть этой ракеты позволяет снаряду уклоняться от ПВО, даже от американской ракеты класса «земля-воздух» Patriot. Также журналист упомянул ракету «Циркон», ставшую первым оружием, способным достичь гиперзвуковой скорости благодаря собственной двигательной установке. Снаряд может быть запущен с кораблей и подводных лодок. Однако наземная версия уже находится в разработке. Помимо этого, у РФ есть управляемый блок «Авангард», носителем которого может стать ракета «Сармат», имеющая дальность действия 18 тысяч километров. Ранее стало известно, что США испугались российской ракеты «Сармат» и назвали ее «Сатаной-2». Причиной тому стала способность снаряда поражать цель в любой точке мира. Читатели американского издания New York Post начали активно обсуждать оружие, предположив, что «Сатаной» ракета была названа в честь «спящего Джо», передает Pravda.Ru.