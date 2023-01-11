В Екатеринбурге ищут работника на зарплату 800 тысяч рублей

12 января 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Самую высокую зарплату обещают офтальмохирургу - 800 тысяч рублей Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия офтальмохирурга, которому предлагают 800 тысяч рублей в месяц. Рейтинг составили специалисты сервиса Зарплата.ру, копия есть в распоряжении URA.RU. «Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия врача-офтальмохирурга с зарплатой до 800 тысяч рублей. От сотрудника потребуется переезд в Тюмень, готовность к командировкам – операционные дни проходят в городах на территории ХМАО, ЯНАО, Курганской области, опыт работы от пяти лет. Кандидатов ждет серьезный конкурсный отбор», — рассказывают авторы исследования. Токарь-расточник на Уральском заводе гражданской авиации может заработать до 147 тысяч рублей. На зарплату до 150 тысяч рублей может рассчитывать водитель-экспедитор категории Е в компанию «Сима-ленд». Также в топе — водитель-разносчик iPhone, водитель автобуса, разработчик — им обещают зарплату до 120 тысяч рублей, инженер по охране труда (до 100 тысяч рублей), врач-уролог в медцентре-гармония (110 тысяч рублей). Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге массово стали искать сотрудников на Уральский завод гражданской авиации. За месяц предприятие опубликовало 212 вакансий.

В Екатеринбурге составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия офтальмохирурга, которому предлагают 800 тысяч рублей в месяц. Рейтинг составили специалисты сервиса Зарплата.ру, копия есть в распоряжении URA.RU. «Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия врача-офтальмохирурга с зарплатой до 800 тысяч рублей. От сотрудника потребуется переезд в Тюмень, готовность к командировкам – операционные дни проходят в городах на территории ХМАО, ЯНАО, Курганской области, опыт работы от пяти лет. Кандидатов ждет серьезный конкурсный отбор», — рассказывают авторы исследования. Токарь-расточник на Уральском заводе гражданской авиации может заработать до 147 тысяч рублей. На зарплату до 150 тысяч рублей может рассчитывать водитель-экспедитор категории Е в компанию «Сима-ленд». Также в топе — водитель-разносчик iPhone, водитель автобуса, разработчик — им обещают зарплату до 120 тысяч рублей, инженер по охране труда (до 100 тысяч рублей), врач-уролог в медцентре-гармония (110 тысяч рублей). Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге массово стали искать сотрудников на Уральский завод гражданской авиации. За месяц предприятие опубликовало 212 вакансий.