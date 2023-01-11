Уральский завод гражданской авиации ищет сотни сотрудников. Скрин

На УзГА открыли 212 вакансий Владимир Жабриков © URA.RU

За месяц Уральский завод гражданской авиации опубликовал 212 вакансий. Предприятие ищет как сотрудников для документальной работы, так и специалистов рабочих профессий с зарплатой до 150 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Head Hunter.

Всего за месяц Уральский завод гражданской авиации опубликовал 212 вакансий, из низ 91 — в Свердловской области, 61 — в Москве. Так, на завод ищут бухгалтеров (зарплата 60 тысяч рублей), начальника службы складского хозяйства (зарплата от 108 тысяч рублей), оператора станков с ЧПУ (100 — 150 тысяч рублей), инженера-технолога по испытаниям авиационных двигателей (60 — 96 тысяч рублей) и других специалистов.

Ранее URA.RU сообщало, что массово искать работников начали на предприятии «Уралтрансмаш» . Оно производит гаубицы для военнослужащих на специальной военной операции.