Уральский завод гражданской авиации ищет сотни сотрудников. Скрин

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Уральский завод гражданской авиации. Екатеринбург
На УзГА открыли 212 вакансий

За месяц Уральский завод гражданской авиации опубликовал 212 вакансий. Предприятие ищет как сотрудников для документальной работы, так и специалистов рабочих профессий с зарплатой до 150 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Head Hunter.

Всего за месяц Уральский завод гражданской авиации опубликовал 212 вакансий, из низ 91 — в Свердловской области, 61 — в Москве. Так, на завод ищут бухгалтеров (зарплата 60 тысяч рублей), начальника службы складского хозяйства (зарплата от 108 тысяч рублей), оператора станков с ЧПУ (100 — 150 тысяч рублей), инженера-технолога по испытаниям авиационных двигателей (60 — 96 тысяч рублей) и других специалистов.

Ранее URA.RU сообщало, что массово искать работников начали на предприятии «Уралтрансмаш» . Оно производит гаубицы для военнослужащих на специальной военной операции.

Скрин с сайта Head Hunter
УзГА ищет 91 сотрудника в Свердловской области
Скрин с сайта Head Hunter

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За месяц Уральский завод гражданской авиации опубликовал 212 вакансий. Предприятие ищет как сотрудников для документальной работы, так и специалистов рабочих профессий с зарплатой до 150 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Head Hunter. Всего за месяц Уральский завод гражданской авиации опубликовал 212 вакансий, из низ 91 — в Свердловской области, 61 — в Москве. Так, на завод ищут бухгалтеров (зарплата 60 тысяч рублей), начальника службы складского хозяйства (зарплата от 108 тысяч рублей), оператора станков с ЧПУ (100 — 150 тысяч рублей), инженера-технолога по испытаниям авиационных двигателей (60 — 96 тысяч рублей) и других специалистов. Ранее URA.RU сообщало, что массово искать работников начали на предприятии «Уралтрансмаш» . Оно производит гаубицы для военнослужащих на специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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