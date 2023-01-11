В тюменском СК произошли кадровые перестановки

Исполняющим обязанности начальника Голышмановского межрайонного отдела СУ СК России по Тюменской области был назначен Владимир Панов. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. По информации источников агентства, в ближайшее время Панов будет утвержден в должности руководителя указанного отдела.
«Голышмановский межрайонный следственный отдел. Руководитель: и. о. Панов Владимир Николаевич», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области.
До назначения Панов занимал должность старшего следователя СУ СК РФ по Тюменской области по г. Тобольску. По данным источников агентства, в ближайшее время силовик будет утвержден в должности руководителя Голышмановского межрайонного следственного отдела. «Слухи о повышении Панова в СК ходили уже давно: в должности старшего следователя в тобольском СК он проработал достаточно длительное время. Как только вопрос с назначением Панова на должность главы Голышмановского межрайонного отдела решится окончательно, он будет представлен коллективу», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
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Исполняющим обязанности начальника Голышмановского межрайонного отдела СУ СК России по Тюменской области был назначен Владимир Панов. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. По информации источников агентства, в ближайшее время Панов будет утвержден в должности руководителя указанного отдела. «Голышмановский межрайонный следственный отдел. Руководитель: и. о. Панов Владимир Николаевич», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области. До назначения Панов занимал должность старшего следователя СУ СК РФ по Тюменской области по г. Тобольску. По данным источников агентства, в ближайшее время силовик будет утвержден в должности руководителя Голышмановского межрайонного следственного отдела. «Слухи о повышении Панова в СК ходили уже давно: в должности старшего следователя в тобольском СК он проработал достаточно длительное время. Как только вопрос с назначением Панова на должность главы Голышмановского межрайонного отдела решится окончательно, он будет представлен коллективу», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.