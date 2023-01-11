В тюменском СК произошли кадровые перестановки

И.о. начальника Голышмановского отдела СУ СК России по Тюменской области назначен Владимир Панов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющим обязанности начальника Голышмановского межрайонного отдела СУ СК России по Тюменской области был назначен Владимир Панов. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. По информации источников агентства, в ближайшее время Панов будет утвержден в должности руководителя указанного отдела.

«Голышмановский межрайонный следственный отдел. Руководитель: и. о. Панов Владимир Николаевич», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области.

До назначения Панов занимал должность старшего следователя СУ СК РФ по Тюменской области по г. Тобольску. По данным источников агентства, в ближайшее время силовик будет утвержден в должности руководителя Голышмановского межрайонного следственного отдела. «Слухи о повышении Панова в СК ходили уже давно: в должности старшего следователя в тобольском СК он проработал достаточно длительное время. Как только вопрос с назначением Панова на должность главы Голышмановского межрайонного отдела решится окончательно, он будет представлен коллективу», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.