11 января 2023

Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности вспышки кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрослые тяжело переносят корь Фото:

Роспотребнадзор ХМАО сообщил о возможной вспышке кори в округе. Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что в Югре высокие риски завоза инфекции из соседних регионов.

«Высокие риски по кори не только у нас, но по всей России, из ближайших крупных городов — Новосибирск. В ХМАО заболевание разносят миграционные потоки, поэтому необходимо узнать, все ли прививки сделаны, а если нет, то провести противокоревую иммунизацию», — прокомментировала Кудрявцева.

В Роспотребнадзоре отметили, что корь быстро распространяется и тяжело переносится. «Особенно тяжело ею болеют взрослые. Кроме того, ее бывает сложно определить — не всегда получается диагностировать коревую сыпь, которую у взрослых из-за смазанности симптомов можно перепутать, например, с аллергической реакцией», — добавила Кудрявцева.

Ранее URA.RU писало о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Их доля, по данным Роспотребнадзора, увеличилась по сравнению со взрослыми.

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Роспотребнадзор ХМАО сообщил о возможной вспышке кори в округе. Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что в Югре высокие риски завоза инфекции из соседних регионов. «Высокие риски по кори не только у нас, но по всей России, из ближайших крупных городов — Новосибирск. В ХМАО заболевание разносят миграционные потоки, поэтому необходимо узнать, все ли прививки сделаны, а если нет, то провести противокоревую иммунизацию», — прокомментировала Кудрявцева. В Роспотребнадзоре отметили, что корь быстро распространяется и тяжело переносится. «Особенно тяжело ею болеют взрослые. Кроме того, ее бывает сложно определить — не всегда получается диагностировать коревую сыпь, которую у взрослых из-за смазанности симптомов можно перепутать, например, с аллергической реакцией», — добавила Кудрявцева. Ранее URA.RU писало о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Их доля, по данным Роспотребнадзора, увеличилась по сравнению со взрослыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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