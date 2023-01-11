Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности вспышки кори

12 января 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Взрослые тяжело переносят корь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО сообщил о возможной вспышке кори в округе. Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что в Югре высокие риски завоза инфекции из соседних регионов. «Высокие риски по кори не только у нас, но по всей России, из ближайших крупных городов — Новосибирск. В ХМАО заболевание разносят миграционные потоки, поэтому необходимо узнать, все ли прививки сделаны, а если нет, то провести противокоревую иммунизацию», — прокомментировала Кудрявцева. В Роспотребнадзоре отметили, что корь быстро распространяется и тяжело переносится. «Особенно тяжело ею болеют взрослые. Кроме того, ее бывает сложно определить — не всегда получается диагностировать коревую сыпь, которую у взрослых из-за смазанности симптомов можно перепутать, например, с аллергической реакцией», — добавила Кудрявцева. Ранее URA.RU писало о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Их доля, по данным Роспотребнадзора, увеличилась по сравнению со взрослыми.

Роспотребнадзор ХМАО сообщил о возможной вспышке кори в округе. Заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что в Югре высокие риски завоза инфекции из соседних регионов. «Высокие риски по кори не только у нас, но по всей России, из ближайших крупных городов — Новосибирск. В ХМАО заболевание разносят миграционные потоки, поэтому необходимо узнать, все ли прививки сделаны, а если нет, то провести противокоревую иммунизацию», — прокомментировала Кудрявцева. В Роспотребнадзоре отметили, что корь быстро распространяется и тяжело переносится. «Особенно тяжело ею болеют взрослые. Кроме того, ее бывает сложно определить — не всегда получается диагностировать коревую сыпь, которую у взрослых из-за смазанности симптомов можно перепутать, например, с аллергической реакцией», — добавила Кудрявцева. Ранее URA.RU писало о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Их доля, по данным Роспотребнадзора, увеличилась по сравнению со взрослыми.