11 января 2023

Махонин назвал главную идею празднования 300-летия Перми

Губернатор Пермского края считает патриотизм основным направлением для событий юбилея столицы региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Патриотизм должен стать главным направлением событий 300-летия Перми, считает Дмитрий Махонин Фото:
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300-летие Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства обратил внимание подчиненных на мероприятия в рамках 300-летия столицы Прикамья. По его словам, все они должны быть направлены на развитие различных направлений, а в первую очередь патриотизма.

«Все эти мероприятия — это не праздник ради праздника. Мы понимаем в каких условиях мы живем, с какими вызовами столкнулась наша страна. Событийка должна быть направлена на развитие патриотизма, спорта, культуры, науки. Патриотика и патриотизм — это наверно основное направление событий в рамках празднования 300-летия Перми», — заявил Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор также обратил внимание строительного блока кабмина на необходимость сдать все объекты, реализуемые в рамках 300-летия, в срок. По его словам, несмотря на удорожание проектов, федеральный бюджет их поддержал, поэтому «мы не должны подвести федеральных коллег».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства обратил внимание подчиненных на мероприятия в рамках 300-летия столицы Прикамья. По его словам, все они должны быть направлены на развитие различных направлений, а в первую очередь патриотизма. «Все эти мероприятия — это не праздник ради праздника. Мы понимаем в каких условиях мы живем, с какими вызовами столкнулась наша страна. Событийка должна быть направлена на развитие патриотизма, спорта, культуры, науки. Патриотика и патриотизм — это наверно основное направление событий в рамках празднования 300-летия Перми», — заявил Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте». Губернатор также обратил внимание строительного блока кабмина на необходимость сдать все объекты, реализуемые в рамках 300-летия, в срок. По его словам, несмотря на удорожание проектов, федеральный бюджет их поддержал, поэтому «мы не должны подвести федеральных коллег».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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