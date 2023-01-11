Махонин назвал главную идею празднования 300-летия Перми

Губернатор Пермского края считает патриотизм основным направлением для событий юбилея столицы региона

Патриотизм должен стать главным направлением событий 300-летия Перми, считает Дмитрий Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства обратил внимание подчиненных на мероприятия в рамках 300-летия столицы Прикамья. По его словам, все они должны быть направлены на развитие различных направлений, а в первую очередь патриотизма.

«Все эти мероприятия — это не праздник ради праздника. Мы понимаем в каких условиях мы живем, с какими вызовами столкнулась наша страна. Событийка должна быть направлена на развитие патриотизма, спорта, культуры, науки. Патриотика и патриотизм — это наверно основное направление событий в рамках празднования 300-летия Перми», — заявил Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор также обратил внимание строительного блока кабмина на необходимость сдать все объекты, реализуемые в рамках 300-летия, в срок. По его словам, несмотря на удорожание проектов, федеральный бюджет их поддержал, поэтому «мы не должны подвести федеральных коллег».