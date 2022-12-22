Махонин попросил у Чернышенко денег на стройки к юбилею Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко выделить дополнительное финансирование на строительство нового здания художественной галереи, краевой музыкальной школы и инфекционной больницы. На проходящем под руководством Чернышенко заседании федерального штаба по подготовке к 300-летию Перми, глава региона отметил, что это связано с удорожанием стройматериалов. Трансляция ведется в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».
«Из-за удорожания стройматериалов просим выделить дополнительное финансирование», — отметил Махонин. Он также добавил, что под порядок, который предусматривает компенсации в связи с удорожанием объектов, где есть федеральное финансирование, регион не попадает.
Ранее URA.RU рассказывало, что правительство РФ выделяет миллиард рублей на строительство инфекционной больницы. Еще 1,75 миллиарда региону предоставляют на строительство нового здания для Пермской государственной художественной галереи. Сейчас она располагается в кафедральном соборе Спасо-Преображенского монастыря, который будут реставрировать.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко выделить дополнительное финансирование на строительство нового здания художественной галереи, краевой музыкальной школы и инфекционной больницы. На проходящем под руководством Чернышенко заседании федерального штаба по подготовке к 300-летию Перми, глава региона отметил, что это связано с удорожанием стройматериалов. Трансляция ведется в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Из-за удорожания стройматериалов просим выделить дополнительное финансирование», — отметил Махонин. Он также добавил, что под порядок, который предусматривает компенсации в связи с удорожанием объектов, где есть федеральное финансирование, регион не попадает. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство РФ выделяет миллиард рублей на строительство инфекционной больницы. Еще 1,75 миллиарда региону предоставляют на строительство нового здания для Пермской государственной художественной галереи. Сейчас она располагается в кафедральном соборе Спасо-Преображенского монастыря, который будут реставрировать.