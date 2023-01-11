В приюте мэрии Кургана дали кличку псу в часть президента Байдена. Фото

12 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пес находится в муниципальном приюте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Муниципального приюта для бездомных животных Кургана назвали отловленного пса Байденом. Информация об этом размещена на сайте приюта. Такую же фамилию носит президент США Джо Байден. «Кличка Байден. Крупный пес, терроризировал набережную. От его внимания люди обращались в травмпункт», — указано на сайте. Пса отловили 27 декабря в районе Кировского пляжа. Ему четыре года. Помимо него, в приюте, в том числе, находятся собаки с кличками Олаф, Тимон, Лунтик и Моисей. По данным, размещенным в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте», в приюте 12 января находились 25 собак и две кошки. За ними ухаживают четыре рабочих приюта. Недавно в приюте поставили десять новых вольеров для собак. Байдена нашли возле Кировского пляжа Фото: сайт Муниципального приюта для бездомных животных Кургана

Сотрудники Муниципального приюта для бездомных животных Кургана назвали отловленного пса Байденом. Информация об этом размещена на сайте приюта. Такую же фамилию носит президент США Джо Байден. «Кличка Байден. Крупный пес, терроризировал набережную. От его внимания люди обращались в травмпункт», — указано на сайте. Пса отловили 27 декабря в районе Кировского пляжа. Ему четыре года. Помимо него, в приюте, в том числе, находятся собаки с кличками Олаф, Тимон, Лунтик и Моисей. По данным, размещенным в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте», в приюте 12 января находились 25 собак и две кошки. За ними ухаживают четыре рабочих приюта. Недавно в приюте поставили десять новых вольеров для собак.