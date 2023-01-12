Слухи об алкоголизме звезды «Сватов» заставили актрису сделать заявление

Актриса Кравченко испытывает отвращение от слухов о ее алкоголизме

12 января 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Татьяне Кравченко отвратительны слухи о ее алкоголизме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Народная артистка РФ, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко испытывает отвращение из-за слухов о своем алкоголизме. Причиной тому стали подозрения актера Станислава Садальского после того, как актриса не явилась на спектакль. «Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — заявила Татьяна Кравченко. Ее слова передает StarHit. Актриса добавила, что в театре, в котором она работает, очень жесткая дисциплина, а за подобные проступки артисты незамедлительно теряют работу. Ранее стало известно, что Кравченко не приехала на свой спектакль в Санкт-Петербурге. Тогда Садальский заявил, что пропустить выступление можно лишь в случае смерти, передает MK.RU . Также он отметил, что никто не застрахован от алкоголизма.

Народная артистка РФ, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко испытывает отвращение из-за слухов о своем алкоголизме. Причиной тому стали подозрения актера Станислава Садальского после того, как актриса не явилась на спектакль. «Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — заявила Татьяна Кравченко. Ее слова передает StarHit. Актриса добавила, что в театре, в котором она работает, очень жесткая дисциплина, а за подобные проступки артисты незамедлительно теряют работу. Ранее стало известно, что Кравченко не приехала на свой спектакль в Санкт-Петербурге. Тогда Садальский заявил, что пропустить выступление можно лишь в случае смерти, передает MK.RU. Также он отметил, что никто не застрахован от алкоголизма.