Слухи об алкоголизме звезды «Сватов» заставили актрису сделать заявление

Актриса Кравченко испытывает отвращение от слухов о ее алкоголизме
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День уральского поля 2018. Чебаркульский район, Челябинская область, алкоголизм, шляпа, пьянство, спиртное, девушка с бутылкой
Татьяне Кравченко отвратительны слухи о ее алкоголизме Фото:

Народная артистка РФ, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко испытывает отвращение из-за слухов о своем алкоголизме. Причиной тому стали подозрения актера Станислава Садальского после того, как актриса не явилась на спектакль.

«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — заявила Татьяна Кравченко. Ее слова передает StarHit. Актриса добавила, что в театре, в котором она работает, очень жесткая дисциплина, а за подобные проступки артисты незамедлительно теряют работу.

Ранее стало известно, что Кравченко не приехала на свой спектакль в Санкт-Петербурге. Тогда Садальский заявил, что пропустить выступление можно лишь в случае смерти, передает MK.RU. Также он отметил, что никто не застрахован от алкоголизма.

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Народная артистка РФ, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко испытывает отвращение из-за слухов о своем алкоголизме. Причиной тому стали подозрения актера Станислава Садальского после того, как актриса не явилась на спектакль. «Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — заявила Татьяна Кравченко. Ее слова передает StarHit. Актриса добавила, что в театре, в котором она работает, очень жесткая дисциплина, а за подобные проступки артисты незамедлительно теряют работу. Ранее стало известно, что Кравченко не приехала на свой спектакль в Санкт-Петербурге. Тогда Садальский заявил, что пропустить выступление можно лишь в случае смерти, передает MK.RU. Также он отметил, что никто не застрахован от алкоголизма.
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