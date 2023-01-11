В Сургуте родители жалуются на отсутствие охраны в школе

12 января 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Школа осталась без охраны из-за бумажной волокиты Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте охранная организация «Илир» после победы в аукционе на охрану 18 школы не выставила на объект сотрудников, оставив образовательное учреждение без охраны. Об этом URA.RU сообщил один из родителей на условиях анонимности. «Компания „Илир“ не выставила в школу охранников. Школа из-за этой организации осталась без охраны. Директор сейчас вынужден искать сторонних охранников, чтобы обеспечить безопасность на объекте», — сообщил собеседник. Между тем в частной охранной организации «Илир» журналисту URA.RU заявили, что руководство школы само виновато в том, что произошла данная ситуация. «27 декабря 2022 года со школой был заключен контракт. Мы не подготовили с ними все необходимые документы для охраны объекта. Они нам не предоставили документы о пропускном объектовом режиме и правоустанавливающие документы. То есть мы не провели с ними подготовительные мероприятия, обязательные для начала оказания охранных услуг, потому что они провели закупку под самый Новый год», — сообщил руководитель ЧОО «Илир» Евгений Мальчиков. По словам Мальчикова, на оформления всех необходимых документов потребуется неделя, и только после этого охрана заступит на объект. В администрации Сургута журналисту агентства подтвердили, что выигравшая конкурс компания не приступила к выполнению обязательств по соглашению, и школе пришлось обращаться к сторонней организации за помощью. При этом в мэрии отказались называть наименования компаний. «Был определен новый подрядчик, однако к исполнению своих обязательств он пока не приступил. Администрация школы предприняла необходимые меры по обеспечению безопасности путем заключения дополнительного соглашения с предыдущим исполнителем. Процедура ведения претензионной работы, применения штрафных санкций осуществляется при неисполнении договора. Соответствующая претензионная работа Администрацией школы в данном случае организована», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций. Ранее URA.RU сообщало, что бывшая охрана СурГУ судится с вузом из-за контракта на 56 миллионов. Руководство охранной организации несогласно с причинами расторжения контракта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте охранная организация «Илир» после победы в аукционе на охрану 18 школы не выставила на объект сотрудников, оставив образовательное учреждение без охраны. Об этом URA.RU сообщил один из родителей на условиях анонимности. «Компания „Илир“ не выставила в школу охранников. Школа из-за этой организации осталась без охраны. Директор сейчас вынужден искать сторонних охранников, чтобы обеспечить безопасность на объекте», — сообщил собеседник. Между тем в частной охранной организации «Илир» журналисту URA.RU заявили, что руководство школы само виновато в том, что произошла данная ситуация. «27 декабря 2022 года со школой был заключен контракт. Мы не подготовили с ними все необходимые документы для охраны объекта. Они нам не предоставили документы о пропускном объектовом режиме и правоустанавливающие документы. То есть мы не провели с ними подготовительные мероприятия, обязательные для начала оказания охранных услуг, потому что они провели закупку под самый Новый год», — сообщил руководитель ЧОО «Илир» Евгений Мальчиков. По словам Мальчикова, на оформления всех необходимых документов потребуется неделя, и только после этого охрана заступит на объект. В администрации Сургута журналисту агентства подтвердили, что выигравшая конкурс компания не приступила к выполнению обязательств по соглашению, и школе пришлось обращаться к сторонней организации за помощью. При этом в мэрии отказались называть наименования компаний. «Был определен новый подрядчик, однако к исполнению своих обязательств он пока не приступил. Администрация школы предприняла необходимые меры по обеспечению безопасности путем заключения дополнительного соглашения с предыдущим исполнителем. Процедура ведения претензионной работы, применения штрафных санкций осуществляется при неисполнении договора. Соответствующая претензионная работа Администрацией школы в данном случае организована», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций. Ранее URA.RU сообщало, что бывшая охрана СурГУ судится с вузом из-за контракта на 56 миллионов. Руководство охранной организации несогласно с причинами расторжения контракта.