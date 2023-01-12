Власти объявили конкурс на восстановление здания, за которое боролся губернатор

13 января 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

После реконструкции в здании будет размещена школа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Администрация Перми ищет подрядчиков для проведения реконструкции исторического здания на Уральской, 110. Максимальная цена контракта обозначена в 645 млн рублей. Открытый конкурс в электронной форме размещен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 в городе Перми для размещения общеобразовательной организации. Начальная цена: 645 603 199,18 рублей», — сообщается в сведениях о закупке. Здесь разместят школу на 400 мест. Здание обновят полностью, территорию облагородят и построят спортивные сооружения. Деньги выделят из городского и краевого бюджетов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца января. Согласно проекту контракта, исполнитель будет обязан приступить к первому этапу — разработке проектной документации — уже 20 февраля. Окончание работ планируется 30 ноября 2025 года, а сдача объекта в декабре. Считается, что дому по Уральской, 110 уже почти 100 лет, построен он был по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Сейчас он признан аварийным, его износ составляет 72%. URA.RU писало о том, что здание не было признано объектом культурного наследия, поэтому власти приняли решение о его сносе и воссоздании в первоначальном виде. Объект лично посещал губернатор Дмитрий Махонин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Перми ищет подрядчиков для проведения реконструкции исторического здания на Уральской, 110. Максимальная цена контракта обозначена в 645 млн рублей. Открытый конкурс в электронной форме размещен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 в городе Перми для размещения общеобразовательной организации. Начальная цена: 645 603 199,18 рублей», — сообщается в сведениях о закупке. Здесь разместят школу на 400 мест. Здание обновят полностью, территорию облагородят и построят спортивные сооружения. Деньги выделят из городского и краевого бюджетов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца января. Согласно проекту контракта, исполнитель будет обязан приступить к первому этапу — разработке проектной документации — уже 20 февраля. Окончание работ планируется 30 ноября 2025 года, а сдача объекта в декабре. Считается, что дому по Уральской, 110 уже почти 100 лет, построен он был по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Сейчас он признан аварийным, его износ составляет 72%. URA.RU писало о том, что здание не было признано объектом культурного наследия, поэтому власти приняли решение о его сносе и воссоздании в первоначальном виде. Объект лично посещал губернатор Дмитрий Махонин.