Власти объявили конкурс на восстановление здания, за которое боролся губернатор

Администрация Перми ищет подрядчиков для проведения реконструкции исторического здания на Уральской, 110. Максимальная цена контракта обозначена в 645 млн рублей. Открытый конкурс в электронной форме размещен на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 в городе Перми для размещения общеобразовательной организации. Начальная цена: 645 603 199,18 рублей», — сообщается в сведениях о закупке. Здесь разместят школу на 400 мест. Здание обновят полностью, территорию облагородят и построят спортивные сооружения. Деньги выделят из городского и краевого бюджетов.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца января. Согласно проекту контракта, исполнитель будет обязан приступить к первому этапу — разработке проектной документации — уже 20 февраля. Окончание работ планируется 30 ноября 2025 года, а сдача объекта в декабре.
Считается, что дому по Уральской, 110 уже почти 100 лет, построен он был по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Сейчас он признан аварийным, его износ составляет 72%. URA.RU писало о том, что здание не было признано объектом культурного наследия, поэтому власти приняли решение о его сносе и воссоздании в первоначальном виде. Объект лично посещал губернатор Дмитрий Махонин.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».
Администрация Перми ищет подрядчиков для проведения реконструкции исторического здания на Уральской, 110. Максимальная цена контракта обозначена в 645 млн рублей. Открытый конкурс в электронной форме размещен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 в городе Перми для размещения общеобразовательной организации. Начальная цена: 645 603 199,18 рублей», — сообщается в сведениях о закупке. Здесь разместят школу на 400 мест. Здание обновят полностью, территорию облагородят и построят спортивные сооружения. Деньги выделят из городского и краевого бюджетов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца января. Согласно проекту контракта, исполнитель будет обязан приступить к первому этапу — разработке проектной документации — уже 20 февраля. Окончание работ планируется 30 ноября 2025 года, а сдача объекта в декабре. Считается, что дому по Уральской, 110 уже почти 100 лет, построен он был по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Сейчас он признан аварийным, его износ составляет 72%. URA.RU писало о том, что здание не было признано объектом культурного наследия, поэтому власти приняли решение о его сносе и воссоздании в первоначальном виде. Объект лично посещал губернатор Дмитрий Махонин.