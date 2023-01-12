12 января 2023

Власти объявили конкурс на восстановление здания, за которое боролся губернатор

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, здание общежития на уральской, старое общежитие
После реконструкции в здании будет размещена школа Фото:

Администрация Перми ищет подрядчиков для проведения реконструкции исторического здания на Уральской, 110. Максимальная цена контракта обозначена в 645 млн рублей. Открытый конкурс в электронной форме размещен на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 в городе Перми для размещения общеобразовательной организации. Начальная цена: 645 603 199,18 рублей», — сообщается в сведениях о закупке. Здесь разместят школу на 400 мест. Здание обновят полностью, территорию облагородят и построят спортивные сооружения. Деньги выделят из городского и краевого бюджетов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца января. Согласно проекту контракта, исполнитель будет обязан приступить к первому этапу — разработке проектной документации — уже 20 февраля. Окончание работ планируется 30 ноября 2025 года, а сдача объекта в декабре.

Считается, что дому по Уральской, 110 уже почти 100 лет, построен он был по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Сейчас он признан аварийным, его износ составляет 72%. URA.RU писало о том, что здание не было признано объектом культурного наследия, поэтому власти приняли решение о его сносе и воссоздании в первоначальном виде. Объект лично посещал губернатор Дмитрий Махонин.

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Администрация Перми ищет подрядчиков для проведения реконструкции исторического здания на Уральской, 110. Максимальная цена контракта обозначена в 645 млн рублей. Открытый конкурс в электронной форме размещен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 в городе Перми для размещения общеобразовательной организации. Начальная цена: 645 603 199,18 рублей», — сообщается в сведениях о закупке. Здесь разместят школу на 400 мест. Здание обновят полностью, территорию облагородят и построят спортивные сооружения. Деньги выделят из городского и краевого бюджетов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца января. Согласно проекту контракта, исполнитель будет обязан приступить к первому этапу — разработке проектной документации — уже 20 февраля. Окончание работ планируется 30 ноября 2025 года, а сдача объекта в декабре. Считается, что дому по Уральской, 110 уже почти 100 лет, построен он был по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Сейчас он признан аварийным, его износ составляет 72%. URA.RU писало о том, что здание не было признано объектом культурного наследия, поэтому власти приняли решение о его сносе и воссоздании в первоначальном виде. Объект лично посещал губернатор Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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